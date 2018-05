Was Owen Bonnici (minister cultuur Malta) incognito bij de Friese fonteinen?

(Van een correspondent)

Volgens gedeputeerde Poepjes zou Owen Bonnici – de minister van cultuur van Malta spoedig naar Friesland komen om ‘misverstanden uit de weg te ruimen’. We hebben bij de happening rond de fonteinen goed om ons heen gekeken. Maar we zagen Bonnici niet. Deze ‘unieke’ gebeurtenis had natuurlijk aangegrepen moeten worden. Of zat Bonnici in Dokkum?

Voorlichting van de provincie deelde ons vanochtend mee – op wat sombere toon – dat er nog steeds niets concreets te melden valt. En of er wat er achter de schermen gebeurt, blijkt moeilijk te na te gaan. Merkwaardig hoe een geruchtmakende aankondiging van de gedeputeerde – ook namens de zich verder in zwijgen hullende wethouder Feitsma – zo snel buiten beeld kan raken.

Liwwadders informeerde bij PEN Nederland naar de stand van zaken. In vervolg op de brief van 250 internationale auteurs aan de Europese Commissarissen Juncker en Timmermans is er op 4 mei een gesprek geweest tussen Sarah Clark (PEN International), de zoon van Daphne Caruana Galizia, en twee vertegenwoordigers van het Europese Parlement. De parlementariërs konden nog geen informatie geven welke stappen de Europese Commissie zet of bezig is te zetten. Frans Timmermans is belast met het onderzoek naar Micaleff (voorzitter Valletta 2018, red.), maar PEN International heeft nog geen informatie in hoeverre er al vooruitgang is geboekt.

PEN Nederland zegt tegen Liwwadders “dat er ondanks alle inspanningen – de brief, het gesprek in Brussel, het aanwijzen van de speciale rapporteur, en de strenge opstelling van Leeuwarden Culturele Hoofdstad tegenover Valletta, de betrokkenheid van kunstenaars in Leeuwarden en op Malta – nog geen resultaat gemeld kan worden, is voor ons net zo frustrerend als voor u”.

Liwwadders rekent er op dat Poepjes binnenkort wél weer iets te melden heeft.