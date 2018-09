Ik moest even aan mijn witte Puch denken, toen ik vorige week de bijlage van de Volkskrant las. Mijn grote trots; een verschrikkelijk hoog stuur er op en een rugleuning, zoals bij een echtte chopper. Door die rugleuning was het overigens wel waardeloos om een meisje achterop te hebben. Achterop zitten was sowieso waardeloos op een Puch.

Wat ook waardeloos was, was het eten in die tijd. Schnitzels met gebakken blikananas, elleboogjes macaroni en huzarensalade van gestampte aardappelen. Maar er is nooit iemand die achterop zat van mijn Puch gevallen en ik ben ondanks het jaren ’70 voer toch van lekker eten gaan houden. Vandaag een recept uit 1967.

Benodigdheden:

300 gram macaroni

250 gram gekookte ham

100 gram geraspte kaas

1.5 deciliter melk

2 eieren

zout en peper

Bereidingswijze:

Maak kleine kruimeltjes van de ham in een keukenmachine. Vermeng dit met de geraspte kaas. Kook de macaroni gaar in water met zout. Neem een ingevette puddingvorm. Schep een klein laagje van de macaroni op de bodem. Strooi hierover wat van het hammengsel. Vul de vorm verder met laagjes macaroni en ham om en om. Klop de eieren los met zout en peper. Doe de melk er bij. Giet dit mengsel over de macaroni in de puddingvorm. Dek de vorm af met aluminiumfolie. Bak de pudding 2 uren ‘au bain-marie’ in de oven (150 graden). Stort de warme pudding daarna op een schaal.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma