Lutz Jacobi vindt gedoe Groene Ster maar gezeur. Opmerkelijk weinig aandacht van de media voor het voorontwerpbestemmingsplan van de Groene Ster terwijl het duizenden mensen aangaat. Onlangs werd dat plan gepresenteerd in een restaurant in de Grote Wielen, de presentatie alsmede andere relevante stukken zijn te vinden op http://www.leeuwarden.nl/nl/groenester . De Leeuwarder Courant schitterde door afwezigheid en dat terwijl de bijeenkomst de nodige emoties opriep. Kijk voor een representatieve collectie de Twitter-berichten op http://www.groenesterleeuwarden.nl en vergeet niet het filmpje te bekijken dat de kioskhouder maakte van de grote ligweide, of wat ervan overgebleven is. Genoemde website is een initiatief van een inwoner van de wijk Camminghaburen, een andere inwoner van die wijk heeft een vergunning aangevraagd voor een evenement genaamd Groene Ster Open Lucht. In navolging van vergelijkbare initiatieven elders in het land waarbij wordt gepoogd de openbare ruimte terug te veroveren op de festivalorganisaties en de gemeentebesturen. Mocht de vergunning verleend worden dan kan volgend jaar iedereen die dat wil gratis gebruik maken van het recreatiegebied om te zonnen, zwemmen, fietsen, wandelen, enzovoort. Kortom alle dingen die kunnen wanneer er geen festivals zijn. Volgens initiatiefnemer Jan de Vos blijft het afwachten of het verzoek wordt gehonoreerd, de Algemene Plaatselijke Verordening bevoordeelt bestaande initiatieven boven nieuwe. Mensen die tegen een wijziging van het vigerende bestemmingsplan zijn kunnen Stichting Groene Ster Duurzaam machtigen protest aan te tekenen.

Het thema van de Open Monumentendag in deze gemeente was dit jaar Leeuwarden maakt School. Aangezien er dit jaar niks van mijn gading bij zat heb ik de koepel van de voormalige Friesland Bank bezocht. Dat kon in een tijdslot van nog geen vijf uur, een buitenkansje derhalve. Waar in schoolgebouwen doorgaans het nodige wordt geleerd, hield de Friesland Bank op te bestaan omdat er te weinig werd geleerd. De organisatie wist zich niet snel genoeg aan te passen aan veranderende omstandigheden en legde het loodje. De ultieme straf voor niet-leren in de marktsector. Wanneer ambtenaren van de gemeente Leeuwarden niet leren dan zitten anderen met de gebakken peren. Dat is de situatie met de vergunningen voor de festivals in recreatiegebied de Groene Ster. De gemeente wil graag aldaar festivals accommoderen maar weet niet hoe dat (juridisch correct) aan te pakken. Het ontbreekt de ambtenaren aan relevante kennis en vaardigheden, de voorgestelde oplossing: een gedeeltelijk gewijzigd bestemmingsplan. Een verkeerde oplossing voor een geconstateerd probleem.

Gelukkig voor ons allen gaat wethouder Friso Douwstra van Economische Zaken binnenkort naar Japan om daar inspiratie op te doen. Hij gaat aldaar het innovatie-ecosysteem bestuderen. Maar wat heeft dat te maken met de festivals in het recreatiegebied? Wanneer bedrijven nieuwe producten willen ontwikkelen dan volstaat boekenwijsheid niet. De organisatie moet zo ingericht worden dat er nieuwe kennis wordt gegenereerd en gedeeld. De Friesland Bank liet dat na en ging kopje onder met een groot verlies aan werkgelegenheid tot gevolg. Nieuwe welvaart en werkgelegenheid kan alleen ontstaan wanneer bedrijven leren te innoveren. Zitten we nog steeds met die niet-lerende ambtenaren, de externe prikkel om in beweging te komen ontbreekt. Iets preciezer, raadsleden laten na die uit te delen. Raadsleden hebben overwegend een ambtelijke of onderwijsachtergrond en zijn derhalve veelal onbekend met het fenomeen lerende organisatie. Raadsleden doen er verstandig aan bij het College van B&W aan te dringen op een organisatieontwikkelprogramma anders blijven we zitten met het gedoe in de Groene Ster. Lutz Jacobi zal dit wel gezeur vinden.