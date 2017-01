(tekst: persbericht)

Wafilin Systems wint WIS-award 2017

Na een spannende finale met zeven deelnemers heeft Wafilin Systems vandaag (26 januari) met de innovatie ‘Concentrating Milk’ de WIS Award (Water Alliance Innovation Stimulation Award) gewonnen. De innovatie-stimuleringsprijs, die de Water Alliance jaarlijks uitreikt, werd tijdens het internationale symposium WaterLink in het WTC Expo Leeuwarden in de wacht gesleept. Concentrating Milk is een innovatie waarbij melkboeren al op de boerderij de melk snel en goedkoop kunnen indikken. Daardoor worden veel transportkosten bespaard. Daarnaast kan de boer het overgebleven water hergebruiken. Waflin Systems krijgt als prijs een pakket voor marketing en communicatie, waarmee de innovatie (internationaal) gepromoot kan worden.

De prijs werd in de wacht gesleept na een spannende finale, waarbij het na drie kwartier pitchen tijd was om te stemmen. Zowel het publiek – bestaande uit allemaal internationale deskundigen – als de jury, bestaande uit Cees Buisman (Wetsus), Cora Uijterlinde (STOWA) en Willem Buijs (Hatenboer Water), mochten hun stem uitbrengen. De jury en het publiek waren het niet helemaal eens over de winnaar, maar uiteindelijk heeft Wafilin dankzij een meerderheid van het publiek gewonnen.

Voor Aquacolor Sensors van ondernemers Frank Akkerman en Mateo Mayer was een eervolle tweede plaats gereserveerd. Daarmee werd het bedrijf de ‘runner up’. Gesponsord door Wetsus mag de deelnemer nu gratis meedoen aan de WaterCampus Business Challenge, in maart 2017.

Het bedrijf toonde een systeem dat real-time waterkwaliteit kan meten en eigenhandig zuiveringsmechanismen kan aansturen. Met name bij de controle van lange leidingsystemen, zoals in boerderijen helpt de uitvinding biofilm tegen te gaan.

Andere deelnemers mochten er overigens ook zijn. Nijhuis Industries presenteerde de i-Dose: een apparaat dat automatisch de juiste hoeveelheid chemicaliën, die nodig zijn om water te zuiveren, doseert. Dutch Water Tech pitchte de Procrate: een innovatief systeem dat waterplanten op een natuurvriendelijke wijze beschermt tegen vissen en vogels. I-Real presenteerde de LevelTrack 1 LoRa datalogger, die tegen een veel lagere prijs dan zijn concurrenten de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater kan meten. Patrick Sutman van Brightwork liet de Sand-Cycle zien: een apparaat dat de bewegingspatronen van zandkorrels meet die gebruikt worden voor waterzuivering. Hierdoor kan gemakkelijk gezien worden of een filter wel goed functioneert. Tot slot presenteerde KNN Cellulose ‘Recell’: Een methode om cellulose uit wc-papier terug te winnen en te hergebruiken als grondstof voor bijvoorbeeld asfalt.

Volgend jaar wordt WaterLink onderdeel van de nog grotere European Water Technology Week Leeuwarden. Bedrijven met innovaties worden opgeroepen zich vroegtijdig te melden voor de WIS-award 2018, via www.wateralliance.nl