(tekst: uit het nieuwste nummer van het Stadsblad Liwwadders)

Al 21 jaar tuft wafelbakker Martin Dekker vanuit Meppel naar de vrijdagmarkt in Leeuwarden. Met zijn geurende kraam lokt hij zijn klanten naar de toonbank. Appeltje eitje, zou de leek denken. Maar het raderwerk van Dekker staat nimmer stil. ‘Met een restaurant in Leeuwarden gaan we leuke dingen doen.’ En hij is maar wat blij met een landelijke, gerenommeerde winkelketen waar zijn wafels inmiddels, keurig verpakt in de schappen liggen. ‘Nu nog personeel.’

De wereld van de wafel ontvouwt zich niet alleen in de kraam van Dekker, maar wordt eveneens mooi beschreven in diverse boeken. Het op het oog eenvoudige product wordt op diverse manieren vermarkt en is in binnen- en buitenland een ongekend verkoopsucces. ‘Het geheim van de smid? Dat zit ‘em eigenlijk in de liefde voor de klant.’ Daar kunnen veel middenstanders nog een puntje aan zuigen. Die klant moet je volgens de Meppelaar in de watten leggen. Dat moet je niet alleen doen met je vierkante meters in de kraam, maar op de gehele markt. Want daarover is Martin Dekker niet zo tevreden, om het maar eens mild neer te pennen.

Wat mankeert er aan de Leeuwarder markt op het Wilhelminaplein, die enkele jaren geleden nog uitgeroepen werd tot de beste van het land? Martin Dekker kijkt eens om zich heen en wijst op zijn eigen kraam: ‘Je moet uitnodigend zijn en je product moet honderd procent in orde zijn. Veel hangt af van de presentatie. Jaren geleden ben ik begonnen met een klein terrasje en dat loopt geweldig. Je speelt in op de behoefte van de klant die even een rustpauze inlast en voor een klein prijsje een consumptie nuttigt. Misschien verwachten ze het niet, maar ik serveer bij mijn vers gebakken wafel de fijnste koffie die er is. Verwennen, ik zei het al, is de kracht van verkopen. Als je dan ook nog eens redelijke prijzen hanteert komt het helemaal goed.’

Dit laatste, de kleine prijsjes, is ook een manco van de markt aan het worden. Daar waar ooit je gulden een daalder waard was, is er in de loop der tijd wel het een en ander veranderd. ‘Voor de prijs en het product is de markt niet meer onderscheidend genoeg.’ Dus moet je andere wapens inzetten om te overleven. ‘Dat klopt. Uit deze markt is veel meer te halen. Ik vind ook dat we niet beter af zijn nu de markt is geprivatiseerd. Ik had verwacht dat door de privatisering er steviger aan getrokken zou worden. Volgens mij moet je meer directe actie ontketenen die meteen de marktlieden ten goede komt en de gehele markt versterkt. In Assen en in Kampen zijn ze actief met dergelijke acties. Als je om je heen ziet en de branchevervaging in diverse winkels noteert, dan moet je als markt veel harder op de trom slaan anders val je om. Soms vallen er veel te veel gaten in de markt. Je kunt de marktgelden wel steeds verhogen, maar die verhoging zie ik niet terug in de kwaliteit van de markt. Ik zie bij de marktbeheerders te weinig visie voor de langere termijn. Ik schat dat meer dan de helft van de marktkooplieden mijn mening deelt.’

Martin Dekker begon ooit als chocoladeverkoper en ontdekte al snel dat dit een seizoensproduct was. ‘Het is een mooi product waarmee in de delicatessenwinkels afliep. De wafels deed ik er bij ter compensatie. De markt heeft mij altijd getrokken. Ook in vakantieperioden zorg ik juist dat ik er wél ben.’ Dekker staat op de vrijdagmarkt met zijn Duitse karretje. Wanneer hij de aanhanger open klapt ontstaat er een toonbank, een wafelbakkerij en een koffiehoekje. Uit de bestelbus haalt hij zijn klapstoelen en tafeltjes en het feest kan beginnen. ‘Inderdaad, een feestje. Zo sta ik in mijn bakkerij. Ik ben de hele dag bezig om mijn voorraad aan te vullen. Terwijl ik hier sta komen er ook orders binnen via mijn webwinkel stroopgoed.nl . Dat loopt mooi door. Of eigenlijk gaat het mij soms te hard en moet ik achter personeel aan om de bestellingen de deur uit te krijgen.’

Toch blijft de zorg over de markt de boventoon voeren. ‘Dat komt omdat de markt zo’n mooi evenement is. Daar zou de gemeente zorgvuldiger mee om moeten gaan. Iedere week ontmoet ik hier mijn vaste klanten die een praatje komen maken. Dat sfeertje moet je vasthouden. Ze vertellen mij hun hele leven en vinden het loopje naar de markt fijn. De gemeente moet zich ervan bewust zijn dat een markt niet zomaar iets is, daarin moet je regelmatig investeren. Waarom lopen die stadsgidsen niet wat vaker over de vrijdagmarkt? Die zou een vaste plek in hun route moeten krijgen, dan delen wij wel wat lekkers uit.’