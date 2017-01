(tekst: persbericht)

Waddenvereniging bedankt Amsterdamse Wethouder Choho met wadloopexpeditie

Besluit aardgasvrije hoofdstad goed nieuws voor behoud Waddenzee

De Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho (D66) ontvangt vandaag een uitnodiging van de Waddenvereniging voor een bijzondere wadloopexpeditie later dit jaar. Het besluit van de gemeente Amsterdam om te streven naar een aardgasloze hoofdstad is immers een opsteker voor liefhebbers van Nederlands mooiste natuurgebied; de Waddenzee. De gemeente Amsterdam streeft er naar om geen aardgas meer te gebruiken voor de verwarming in de hoofdstad. De Waddenvereniging streeft er naar om aardgas dat nu nog onder de Waddenzee zit ook daar te laten. Zo wordt extra broeikaseffect en lokale bodemdaling onder de Waddenzee voorkomen. Zowel de binnenstad van Amsterdam als de Waddenzee zijn beiden door UNESCO erkend als werelderfgoed.

De gemeente Amsterdam moet in 2050 een aardgasloze stad zijn. Dat plan van het college van burgemeester en wethouders werd op 21 december vorig jaar door de Amsterdamse gemeenteraad goedgekeurd. Dat betekent dat Amsterdamse woningcorporaties al in 2017 de eerste tienduizend woningen aanwijzen waar dit gaat gebeuren. Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho: “We beginnen nu met een warmterevolutie, waar elke Amsterdammer bij betrokken wordt. Dit vraagt om lef bij alle partijen, en ik ben trots dat we juist in Amsterdam samen hard aan de slag gaan om bestaande buurten aardgasloos te maken. We gaan het gewoon doen”. Bijna de helft van de energie die Amsterdamse bewoners en bedrijven verbruiken, is voor het opwekken van warmte. Ongeveer 90% van die warmte wordt gemaakt door aardgas te verbranden. Daarmee is aardgas verantwoordelijk voor 30% van de Amsterdamse CO2-uitstoot, en door aardgasloos te worden levert Amsterdam een belangrijke bijdrage aan de nationale klimaatdoelen.

Op dit moment zijn er nog vier internationale energiemaatschappijen serieus van plan om aardgas te winnen onder de Waddenzee. Shell en Exxon (in Nederland samen opererend als NAM) willen een grote hoeveelheid aardgas weghalen onder de Waddenzee bij het Friese dorpje Ternaard. Het Franse energiebedrijf Engie heeft een aanvraag ingediend om op zoek te gaan naar aardgas bij Schiermonnikoog. Het Canadese bedrijf Vermillion wil aardgas winnen voor de kust van Harlingen en het Nederlandse bedrijf Tulip Oil heeft plannen om aardgas te gaan winnen op Terschelling.

De Waddenzee is, net als de grachtengordel van Amsterdam, erkend als UNESCO werelderfgoed. Juist de Waddenzee kan door haar geringe diepte ingrijpend veranderen bij een sterke stijging van de zeespiegel als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast is bekend dat gaswinning ter plekke zorgt voor daling van de bodem. Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: “Aardgas is steeds minder cruciaal voor onze energievoorziening aan het worden. De prijs van duurzame energie is nu al vaak goedkoper. Dit besluit van de gemeente Amsterdam is voor ons een steun in de rug om aan alle energiebedrijven die nu nog gas willen winnen onder de Waddenzee te vragen daar van af te zien. Ondernemen en besturen is vooruitzien. Fossiele brandstoffen als aardgas zijn steeds minder nodig. Door het aardgas te laten zitten, dragen deze energiebedrijven bij aan het behoud van de Waddenzee. Ik dank wethouder Choho voor dit initiatief en wil graag met hem het wad op om te laten zien en ervaren hoe mooi de Waddenzee is en wat zeespiegelstijging en bodemdaling kan doen in dit kwetsbare natuurgebied”.