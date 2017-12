Update Malta

De dwergstaat Malta staat momenteel in een kwade geur. Niettemin koerst alles aan op een jubeljaar 2018 als Culturele Hoofdstad. “Zusterstad” van Leeuwarden/Friesland 2018. Friese vertegenwoordigers als cultuurwethouder Feitsma hebben de tickets ongetwijfeld al klaarliggen.

Het proces tegen verdachten van de moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia is moeizaam begonnen. Liwwadders meldde dat. De Friese media doen er verder vooral het zwijgen toe.

Daar staat tegenover :

De invloedrijke Italiaanse krant La Repubblica heeft Galizia uitgeroepen tot ‘Person of the year’. De Italiaanse journalist Robert Savviano, ook bekend als auteur van de internationale bestseller Gomorrah schreef: “Daphne embodied the power of speech, able to shake a government ……. She was killed because she understood the illegal flows of money through Malta and she understood this was not someone doing something wrong but an entire system designed for the flow of dirty money.”

In Duitsland is als eerbewijs aan Galizia postuum de prijs voor onderzoeksjournalistiek toegekend door het Reporter-Forum in Berlijn. De bekende undercover–reporter Günter Wallraff beklemtoonde in een bij deze gelegenheid gehouden speech , dat de journaliste de behoefte om de waarheid te kennen deelde met veel van haar mede- burgers op Malta. Volgens Wallraff was dat de reden voor de haat die grote delen van de economische en politieke elite haar toedroegen.

Bij de bijeenkomst werden opnames vertoond waarin de Maltese ‘Prime Minister’ Joseph Muscat – kortgeleden nog voorzitter van de Europese Unie – in het Europese Parlement onthullingen van Galizia afdeed als “fake news”.

Begin december was een delegatie van het Europees Parlement voor een ‘fact-finding –mission’ op bezoek op Malta. De delegatie toonde zich – volgens The Guardian – “disturbed”. Ze trof er een “perception of impunity due to apparent reluctance to investigate major cases” aan. De delegatie vertrok “even more worried”.

Sven Giegold, voor de Duitse Groenen lid van het Europees Parlement oordeelde na twee dagen van ontmoetingen met regeringsfunctionarissen, vertegenwoordigers van lokale media en ‘civil rights’-groeperingen, dat hij in het bijzonder bezorgd was over de politie en het openbaar ministerie. “Beide instanties toonden een sterke mate van tegenzin in het verrichten van onderzoek en nalatigheid bij het vervolgen van corruptie en witwassen van geld”. Giegold hield aan een overleg met hoge politie-beambten een indruk van ‘incompetence’ over.

Misschien een signaal voor de fractie van Groen Links in de Leeuwarder gemeenteraad en in provinciale staten om eens contact met hun geestverwant op te nemen. Willen we zo nog wel “zusterstad’ zijn. Ook onze ambassadrice CH 2018 op Malta, Rudi Wester, zou eens openhartig aan de achterban in Friesland kunnen rapporteren. We horen maar niks. Jef Last – onder meer oud-Spanjestrijder – over wie zij een boek schrijft, zou het vast waarderen.

