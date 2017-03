Waar is Marjan Minnesma

(Van een medewerker)

“Kulturele Hoofdstad moet ING onder druk zetten”, opperde Liwwadders kortgeleden. ING is hoofdsponsor van de KH 2018. ING financiert het beruchte oliepijpleidingen-project in Amerika door het gebied van indianen (heilige grond). ABN AMRO haakte af maar ING gaat door. Onder de KH 2018 valt ook een project “Energy Now” waar Marjan Minnesma van Urgenda de leiding heeft. Mevrouw Minnesma heeft met een proces de Nederlandse staat voor het blok gezet. Een prestatie van formaat. Zij zou – samen met de gemeente Leeuwarden en de provincie – stappen kunnen ondernemen in de richting van ING. Burgemeester Crone kent Al Gore.

Er kwamen bij de redactie positieve reacties binnen op de suggestie van Liwwadders. Jammer was hoe opvallend stil het bleef aan de kant van mevrouw Minnesma en al die andere belangrijke mensen. Onze wethouder van milieu Diks liet niets van zich horen. Te druk met haar verhoopte kamerzetel en de meeuwen van Schilkampen, moeten we aannemen. Wel onverstandig, want het had een “game-changer” in de verkiezingscampagne kunnen zijn die voor haar nu geheel anoniem verliep. De Leeuwarder CEO energiezaken Bouwe de Boer: 0,0–reactie. Crone: druk met de lobby van de G32 voor meer geld tegen de misdaad. Is wat daar in Amerika gebeurt dan geen misdaad, goede Ferd?

Enkele malen mailden we mevrouw Minnesma. Geen gehoor. We keken ook nog even op de site van de KH 2018, bij het project “Energy Now”. Veel poeha, weinig concreets. De bekende – nergens onderbouwde – riedel “de provincie is koploper in groen gas, energieneutrale woningen, elektrische boten, zonnepanelen en veel meer”. Vooral “veel meer“ maakt nieuwsgierig. Welnu – meldt de site – er is iets moois opgestaan: “De Freonen fan “Fossylfrij Fryslân”, een nieuwe loot aan de energie-clubjes-boom. Deze freonen – zo speldt men ons op de mouw – gaan er voor zorgen dat het in Friesland nog veel harder zal gaan dan al het geval was. Dankzij de KH en dank zij de freonen. Veel mensen krijgen het gevoel dat alles voor de 100-ste keer wordt beloofd. Op de site niets over de rol van mevrouw Minnesma. Hoe zit dit toch? Zij is toch project-leider?

De Amerikaanse indianen voelen zich in de steek gelaten. De KH bevestigt haar imago van onbenaderbare club die de mensen bij voorkeur geen antwoord geeft.

Daarom: Marjan, Isabelle, Bouwe en Ferd, komen jullie nog in actie? We horen graag.