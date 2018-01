(tekst: degrouster)

Pas in 2021 weer direct per trein naar Zwolle

GROU – Het protest vanuit Grou, Akkrum en Wolvega e.o. tegen de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen (NS) haalt nauwelijks wat uit, ondanks de handtekeningen van 3500 treinreizigers. Dat blijkt uit vragen aan gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) van Openbaar Vervoer en rail-infra.

Per 10 december j.l. hebben de stations Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega géén directe verbinding meer met Zwolle. Voor reizen naar het Westen moet vanaf Grou worden overgestapt in Heerenveen (wachttijd 22 minuten), en/of Meppel (wachttijd 11 minuten) en/of Almere (5 minuten). Door de inzet van 2 Sprinters en 2 Intercity’s per uur is een knelpunt ontstaan tussen Meppel en Zwolle. Volgens gedeputeerde Kramer is dit knelpunt opgelost in 2021. “As de ynfrastruktuer rûn Zwolle yn 2021 klear is, wurdt de Sprinter tusken Ljouwert en Meppel trochlutsen nei Zwolle. De reizigers út Grou, Akkrum en Wolvegea dy’t nei Zwolle moatte, hoege dan net mear oer te stappen op stasjon Meppel”.

Provincie Fryslân heeft in overleg met NS wel een aanpassing gerealiseerd in de dienstregeling per 5 februari aanstaande. “Op sneon sil om 7:21 oere in ekstra Sprinter ride fanôf Meppel nei Ljouwert, de earste Intercity Zwolle-Ljouwert op sneon sil stopje op alle tuskenleine stasjons en moandei o/m freed sil de Intercity Zwolle – Ljouwert fan 6.18 oere ek stopje op alle tuskenleine stasjons.”

Volgens Kramer is het niet mogelijk om vanuit Grou een snellere verbinding aan te bieden met de Randstad zonder grote groepen andere reizigers te benadelen. De introductie van 2 Intercity’s en 2 Sprinters per uur is positief voor 19.000 passagiers per dag en nadelig voor ongeveer 800 dagelijkse passagiers vanuit Grou.

Sinds de ingebruikname van station Grou, op 1 september 1868, heeft Grou altijd een rechtstreekse verbinding gehad met Zwolle. Deze kan dus pas worden hersteld in 2021.