(tekst: De Grouster)

Treinen zonder overstap duurt nog twee jaar

GROU – Treinreizigers vanaf station Grou-Jirnsum moeten nog minstens twee jaar wachten voor dat zij zonder overstap naar Zwolle en verder kunnen reizen. Dit bevestigt NS-woordvoerder Anita Boonstra. Sinds de opening van station Grou-Jirnsum op 1 september 1868 was er altijd een doorgaande trein naar Zwolle. Voor het eerst in de geschiedenis is per 10 december j.l. die doorgaande verbinding nu geschrapt.

Knelpunt is de capaciteit op het traject Meppel-Zwolle. Die wordt aangepakt vanaf 2018. De sporen moeten worden verdubbeld. Ook de spoorinfrastructuur op en rond station Zwolle moet worden aangepast. Volgens de planning zijn deze werkzaamheden ‘eind 2020′ gereed. Dat knelpunt is ontstaan door de inzet van extra treinen. >>>

NS-woordvoerder Boonstra zegt dat de nieuwe dienstregeling van 10 december jongstleden “…voor verreweg de meeste reizigers een flinke vooruitgang is ten opzichte van de dienstregeling in de afgelopen jaren…”. Van deze vooruitgang profiteren dagelijks ongeveer 19.000 passagiers.

Maar tegelijkertijd erkent NS dat de nieuwe dienstregeling een verslechtering is voor de ongeveer 800 passagiers van de stations Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega die op werkdagen naar de Randstad willen reizen. Voor de bestemming Zwolle en verder moet namelijk worden overgestapt in Heerenveen (wachttijd 22 minuten) en/of in Meppel (wachttijd 11 minuten). Voor een bestemming als Amsterdam moet nog eens worden overgestapt in Almere. (wachttijd 5 minuten). De totale reistijd van Grou-Jirnsum naar Amsterdam Centraal bijvoorbeeld is nu terug op het niveau van de jaren vijftig. “Beter verdeeld over het uur” zet NS twee Intercity’s en twee Sprinters in. Alleen de Sprinters stoppen nu in Grou-Jirnsum. In de oude situatie stopte ook een Intercity in Grou-Jirnsum die een verbinding was met Zwolle zonder overstap en verder.

NS zegt “kennis te hebben genomen” van de brandbrief van ondernemers en dorpsbelangen organisaties in Grou, Jirnsum, Akkrum en Wolvega. De vragen die zijn gesteld zal NS in overleg met de Provincie Fryslân beantwoorden. NS wijst erop dat de nieuwe dienstregeling tussen Leeuwarden en Zwolle tot stand is gekomen na ‘intensief contact..’ met de provincie Fryslân. Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Ook met de reizigersorganisaties heeft NS overleg gevoerd.