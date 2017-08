(tekst: VVD)

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden

30 augustus 2017

Cijfers bezoekersaantallen Leeuwarden-Fryslân 2018

Geacht college,

In het Friesch Dagblad van vandaag verscheen het artikel met de kop: “LF2018 rekent op veel minder bezoekers”. In een interview zegt vertrekkend directeur Lieven Bertels van LF2018 dat het aantal bezoekers aan LF2018 is bijgesteld van 4 miljoen naar 1,4 miljoen. Deze uitspraak is strijdig met de gegevens die de gemeenteraad tot nu toe ontvangen heeft. Het bidbook, de nul-meting en eerste rapportage/monitoring spreekt over 4 miljoen bezoekers (KPI 4 en 5). Ook in bijlage 3 bij de brief van het college van B&W op 9 mei j.l. inzake de financiële problematiek bij LF2018 staat:

‘KPI 04: 4 million visitors in 2018’.

De VVD fractie heeft met stijgende verbazing kennis genomen van het artikel en heeft de volgende vragen:

1. Is het juist dat het aantal bezoekers aan LF2018 van 4 miljoen met 2,6 miljoen is verlaagd naar 1,4 miljoen bezoekers? Zo nee: Hoe beoordeelt het college dan de uitspraken van de voormalig directeur van LF2018?

Wij hebben de volgende vervolgvragen:

2. Sinds wanneer is het college van deze ‘bijstelling’ op de hoogte?

3. Waarom heeft het college de gemeenteraad niet geïnformeerd over deze aanpassing?

Op 17 juni 2015 ontvangt de gemeenteraad de nul meting ‘Monitoring & Evaluatie Leeuwarden-Fryslân 2018’. Bij KPI 4 en 5 (blz. 8 en 9) wordt vermeld: 4 miljoen bezoekers. Op 20 september 2016 verschijnt de eerste rapportage ‘1 meting Monitoring & Evaluatie’. Bij Doel (KPI) 4 en 5 (blz. 10 en 11) staat opnieuw 4 miljoen bezoekers. Op 9 mei ontvangt de gemeenteraad de hiervoor genoemde brief met in bijlage 3: KPI 04: 4 million visitors in 2018

4. Waarom is in deze stukken het aantal bezoekers niet aangepast naar het aantal van 1,4 miljoen?

In het artikel geeft de burgemeester een eerste reactie Het verschil tussen 1,4 en 4 miljoen bezoekers, is volgens hem niet relevant. Terwijl deze bijstelling betekent dat bezoekers niet gemiddeld € 20,00 (KPI 5 in de monitoring), maar meer dan € 55,00 moeten uitgeven om op de begrote opbrengst van 79 miljoen euro uit te komen. Een onderbouwing van deze verwachting ontbreekt.

5. Op grond van welke gegevens verwacht het college dat bezoekers gemiddeld meer dan het dubbele zullen uitgeven dan aanvankelijk geraamd?

6. Kan het college garanderen dat de begrote opbrengst van 79 miljoen euro niet in gevaar komt?

Welke onderbouwing ligt hieraan ten grondslag? Graag ontvangen we relevante onderliggende stukken.

Wij verzoeken u deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, zo nodig mondeling in het forum van 11 september a.s., maar in elk geval voor de Expertmeeting Legacy LF2018 van 13 september a.s.

Met vriendelijk groet,

Namens de VVD Fractie,

Harry Bevers

Lees ook: Culturele Hoofdstad: de chaos compleet

Let op (website LC): Later vanavond op lc.nl een uitlegverhaal over het berekenen van aantallen bezoekers en bezoeken.