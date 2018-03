De sûnens fan Fryske bern GGD Fryslân begjint yn maart te ûndersykjen hoe sûn oft de bern yn Fryslân binne. Ofrûne wike binne [...]

Frysk Museum wint prestisjeuze priis foar eksposysje Alma-Tadema It Frysk Museum yn Ljouwert hat yn New York in Global Fine Art Award wûn. De priis stiet ek wol beke [...]

Flower Power Merk Op 18 maart wurdt yn Neushoorn yn Ljouwert de Flower Power Merk organisearre. Dat is in merk mei lêz [...]

Ut ‘Roman fan in Dokter’ (6) Yn ferlieding troch Eric Hoekstra Dêrmei driuwt Gods azem my fjirtich dagen de woastyn yn. Dêr ferwu [...]

Ferkearde sokken Koart ferhaal fan Sjoerd F. Talsma As myn frou en ik earne hinne moatte, dan is it meastal in hiel r [...]

Tol op Dútske diken earst yn 2020 Dy’t jamk yn Dútslân tahâldt, hoecht ynearsten gjin weitol te eangjen. De poepske diken soe foar aut [...]