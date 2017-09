(Tekst: Persbericht)

Zaterdag 7 oktober is Café Cambuur in Leeuwarden het decor voor een voorronde van het Nederlands Team Kampioenschap Poker (NTKP). Dit seizoen worden er verspreid door heel Nederland ruim 55 voorrondes gespeeld. De beste 20% van de voorronde gaat door naar de halve finales. Uiteindelijk wordt in de grote finale gestreden voor de titel ‘Beste Pokerteam van Nederland’. Ook in Leeuwarden en omstreken kan iedere pokerliefhebber zich met een team inschrijven en zich misschien wel kronen tot Nederlands Kampioen.

Café Cambuur wordt omgetoverd tot een ware pokerroom waarin de deelnemers in de eerste plaats strijden om het beste pokerteam van Leeuwarden te worden. Het winnende team mag dan een jaar lang deze titel dragen. Daarnaast maken ze ook nog kans om kampioen van Nederland te worden. “Dit is het enige pokerkampioenschap voor teams in Nederland en het mooie er aan is dat het zeer toegankelijk is voor de vele amateurpokeraars die ons land rijk is” zegt Mathijs Jonkers, organisator van het Kampioenschap.

Iedereen die mee wil doen, kan zich via de website www.onkpoker.nl inschrijven. Het kost een team van 4 spelers slechts €12,50 p.p. om mee te doen. Pokeraars hebben ook de mogelijkheid om een seizoenkaart te bestellen. Zij mogen dan onbeperkt meedoen aan de voorrondes door heel Nederland. Pokeraars kunnen zelf een team van 4 spelers samenstellen en zich aanmelden.

Laagdrempelig toernooi

“Om mee te doen hoef je geen poker koning te zijn. Waar sommige deelnemers al sinds jaar en dag pokeren, spelen anderen het spelletje hier pas voor het eerst! Het NTKP is een evenement dat voor iedereen toegankelijk is. Ondanks de laagdrempeligheid van het Team Kampioenschap, steekt het zeer professioneel in elkaar. De aanwezige toernooidirecteur en aankleding van de ruimte met professionele pokertafels geeft de spelers echt het gevoel dat ze aan een professioneel toernooi in een casino deelnemen.”

“Er wordt niet om geld gespeeld, maar puur om de eer. Pokeren voor prijzen is niet toegestaan binnen de Nederlandse wetgeving. Toch willen we het mooie spel poker naar iedere regio toebrengen en we zijn blij dat pokerenthousiasten uit Leeuwarden en omgeving ook mee kunnen doen“. De voorronde in Leeuwarden begint om 19:30 uur.

Voor meer informatie over het NTKP is onderstaande contactpersoon bereikbaar:

Mathijs Jonkers

Organisator

0630404807