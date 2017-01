(tekst: Tresoar)

Vondst van 15.000 onderduikkaarten

In Sneek zijn vijftien doosjes gevonden met een wel zeer bijzondere inhoud. Ze bevatten documenten over onderduikers, die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog ergens in de Waterpoortstad een schuilplaats hadden. Het gaat totaal om ca. 15.000 kaartjes en formulieren. Die zijn in de eerste weken na de bevrijding door de onderduikers zelf ingevuld en door een medewerker van de LO (dit is de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers) overgetypt. Het bijzondere van de nieuwe vondst is de compleetheid van de administratie. Van elke onderduiker zijn meestal zeven documenten bewaard gebleven.

De betreffende doosjes zijn tevoorschijn gekomen bij de Stichting Sneek 1940-1945. Naar aanleiding van het Onderduikersproject waar momenteel bij Tresoar (in samenwerking met het Fries Verzetsmuseum en Herinneringscentrum Kamp Westerbork) aan wordt gewerkt, startten ze een onderzoek in hun eigen archief met de verrassende vondst tot gevolg. Deze nieuwe aanwinst zal mee genomen worden in het project. Alle documenten worden eerst gescand. Daarna komen de scans op de website www.fryskehannen.frl te staan. Door de onderduikersregistraties over te typen kunnen mensen meehelpen de documenten doorzoekbaar te maken. In de loop van april zijn de kaarten met gegevens te zien op een themawebsite over onderduikers in Friesland.