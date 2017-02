(Tekst: Voedingscentrum)

Volkorenbrood is op dit moment de meest favoriete broodsoort van Nederland. Dat vindt het Voedingscentrum goed nieuws, want je risico op hart- en vaatzieken, diabetes type 2 (suikerziekte) en darmkanker maak je al kleiner door het eten van 3 volkoren boterhammen per dag.

Onderzoek

In onderzoek van onderzoeksbureau GfK in opdracht van het Nederlands Bakkerij Centrum gaf 38% van de mensen aan in de afgelopen week een volkorenboterham te hebben gegeten. Dit is meer dan bruinbrood (28%) en meergranenbrood (34%).

Het goede van volkoren

Naast het verkleinen van het risico op hart- en vaatzieken, diabetes type 2 (suikerziekte) en darmkanker leveren graanproducten veel voedingstoffen, zoals vezel, eiwit, B-vitamines en ijzer. Daarom kun je nog wel wat meer volkoren graanproducten gebruiken. Naast volkorenbrood kun je dan denken aan havermout, volkoren pasta en zilvervliesrijst.

Vezels in meergranen-, bruin-, en volkorenbrood

Van vezels krijg je een vol gevoel. Ook zijn vezels goed voor de stoelgang. In volkorenbrood zitten de meeste vezels. Volkorenbrood staat dan ook in de Schijf van Vijf. Meergranenbrood en bruinbrood bevatten niet altijd voldoende vezels. Koop je verpakt brood, dan staat het in de Schijf van Vijf bij een vezelgehalte van 4,5 gram per 100 gram of meer. Dit vind je op het etiket. Wanneer het gaat om volkorenbrood staat dit meestal op de voorzijde van de verpakking. Bij de bakker kun je vragen of er volkorenmeel is gebruikt voor het bakken van jouw favoriete brood.