Beste mensen, mag ik u er aan herinneren dat voeren of de dieren zo dicht met opzet benaderen niet de bedoeling is. Ik als eigenaar van de runderen zit er niet op te wachten dat er iemand een duw of trap krijgt van een Hooglander. Als mensen de dieren gaan voeren kunnen ze opdringerig worden. Ze gaan dan bedelen om voer bij bezoekers. Als dit ze eenmaal is aangeleerd, dan zal de desbetreffende koe geslacht worden, omdat ze dan niet meer ingezet kan worden voor de begrazing. En aangezien 99% van onze terreinen publieks toegankelijk zijn kan ik zo’n rund ook niet ergens anders inzetten. Dus alstublieft voer ze niet en zoek ze niet zo direct op. Probeer 25 meter afstand tot de runderen te bewaren. Mocht u toch vlak bij ze komen per ongeluk, probeer dan zelf de afstand te vergroten. Bij voorbaat dank. Ook namens de koeien.