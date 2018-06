(tekst: persbericht TravelBird)

Strand Prijsindex 2018

Terug voor het derde jaar op een rij is het onderzoek dat meer dan 300 stranden van over de hele wereld vergelijkt op basis van de prijs voor een dagje strand langs de kust, inclusief faciliteitskosten.

Anse Vata, Nieuw-Caledonië is het meest exclusieve strand in de index met een totale prijs van € 78,57 voor een dagje strand.

Cua Dai Beach, Vietnam is het goedkoopste strand met een totale prijs van € 13,44.

Amsterdam, Nederland, 12/06/2018 – Online reisorganisatie TravelBird heeft de jaarlijkse Strand Prijsindex uitgebracht waarin meer dan 300 badplaatsen in meer dan 90 landen wereldwijd staan gerangschikt. Met de voorgaande twee onderzoeken als basis, bevat de 2018 index ook een nieuwe factor; de faciliteitskosten. Hiervoor is gekeken naar een eventuele toegangsprijs en de kosten van het huren van een ligstoel en parasol. De prijzen in de nieuwe index kunnen redelijk verschillen met de prijzen van vorige jaren vanwege schommelingen in de wisselkoers en verandering in de kosten van levensonderhoud. Het doel van de index is om reizigers te inspireren en hen te helpen bij het maken van een geïnformeerde keuze bij het bepalen van een bestemming. De ranking toont je op welk strand je waar voor je geld krijgt en welke locaties een exclusievere ervaring bieden, doordat TravelBird elke bestemming gerangschikt heeft op basis een volledige dag langs de kust.

Voor een duidelijke rangschikking van de strandprijzen van over de hele wereld heeft TravelBird eerst gekeken naar een uitgebreid overzicht van de meest populaire stranden ter wereld. Hierbij werd specifiek aandacht besteed aan de toename van aantrekkelijkheid van ‘s werelds meest unieke kustbestemmingen als gevolg van recente reistrends. Vervolgens heeft de reisspecialist de lijst teruggebracht naar iets meer dan 300 bestemmingen.

Om de betaalbaarheid van ieder strand te berekenen werden er vijf essentiële factoren berekend, met daarnaast ook nog de faciliteitskosten (toegangsprijs en de kosten van een ligstoel en parasol) als nieuwe toevoeging tot de Strand Prijsindex. De essentiële factoren zijn de kosten van een fles zonnecrème (200ml), een fles water (500ml), een biertje (een flesje van 33cl), lunch (inclusief een drankje en dessert per persoon) en een ijsje. De totale kosten zijn op basis van deze zes factoren berekend om betaalbaarheid en rangschikking van iedere kustbestemming vast te stellen.

“Een dagje strand is voor de meeste reizigers van over de hele wereld een essentieel deel van een vakantie, maar daardoor kan het ook moeilijk zijn om te kiezen uit de talloze droombestemmingen. Om reizigers die hun nieuwe vakantie al aan het plannen zijn te helpen hebben wij onze Strand Prijsindex voor het derde jaar op een rij uitgebracht. Wij proberen reizigers te inspireren om een spannende nieuwe badplaats die wij dit jaar in onze ranking hebben toegevoegd, te overwegen. Denk bijvoorbeeld aan het prachtige eiland Ruissalo in de riviermonding van het Finse Turku of het populaire Vlissingen in Zeeland.” zegt Fiona Vanderbroeck, de Chief Traveller Officer van TravelBird. “Wat ons opvalt is dat social media de manier waarop wij de wereld ontdekken verandert. Reizigers gebruiken Instagram, Facebook en Pinterest als middel om authentieke en lokale ervaringen op te doen en afgelegen bestemmingen op te zoeken. Met zoveel opties en eindeloze inspiratie hopen wij dat deze Index reizigers zal helpen het beste strand voor hun behoeften te kiezen wat misschien zal leiden

tot een reis naar een van de unieke strandbestemmingen.”

De onderstaande tabel geeft de resultaten van de 21 Nederlandse stranden in de index weer. De resultaten van de volledige lijst met stranden is hier te vinden: https://travelbird.nl/strand-prijsindex-2018/

# Strand Regio Facili- teiten Zonne- crème Water Bier IJsje Lunch Totaal 31 Vlieland Friesland €15,83 €13,40 €1,65 €2,56 €1,67 €18,15 €53,26 44 Bloemendaal

aan Zee Noord-Holland €17,50 €8,64 €1,75 €3,67 €1,95 €17,21 €50,72 50 Noordwijk Zuid-Holland €17,50 €8,88 €1,56 €3,54 €1,91 €16,65 €50,04 65 Bergen

aan Zee Noord-Holland €13,75 €9,31 €1,56 €3,57 €1,91 €18,70 €48,62 68 Egmond

aan Zee Noord-Holland €14,00 €9,31 €1,71 €3,45 €2,00 €17,98 €48,45 75 Katwijk

aan zee Zuid-Holland €13,50 €8,47 €1,84 €3,45 €1,98 €18,78 €48,02 78 Texel Noord-Holland €12,50 €9,31 €1,84 €3,50 €2,52 €18,30 €47,97 81 Kijkduin Zuid-Holland €12,50 €9,03 €1,61 €3,57 €1,60 €19,32 €47,63 89 Zoutelande Zeeland €12,00 €8,83 €1,53 €3,46 €1,91 €18,70 €46,43 90 Castricum Noord-Holland €13,00 €9,31 €1,81 €3,57 €2,00 €16,73 €46,42 94 Scheveningen Zuid-Holland €12,50 €7,54 €1,69 €3,57 €1,88 €18,78 €45,96 97 Terschelling Friesland €9,00 €14,32 €1,74 €2,80 €1,49 €16,00 €45,35 100 Wijk

aan Zee Noord-Holland €10,00 €8,47 €1,75 €3,52 €1,60 €19,44 €44,78 105 Vlissingen Zeeland €11,00 €7,99 €1,83 €3,50 €2,00 €17,98 €44,30 113 Cadzand Zeeland €9,00 €8,70 €1,71 €3,52 €2,43 €17,98 €43,34 121 Zandvoort

aan Zee Noord-Holland €7,50 €8,64 €1,84 €3,57 €1,95 €19,05 €42,55 131 Renesse Zeeland €10,00 €7,73 €1,64 €3,50 €1,78 €16,69 €41,34 148 Domburg Zeeland €4,50 €7,73 €1,91 €3,27 €2,43 €18,88 €38,72 164 Schier- monnikoog Friesland €0,00 €13,23 €1,70 €3,15 €1,94 €17,58 €37,60 184 IJmuiden Noord-Holland €0,00 €8,64 €1,84 €3,42 €1,98 €18,90 €34,78 187 Ameland Friesland €0,00 €7,87 €1,72 €3,50 €1,99 €19,32 €34,40

N.B.

Een prijs van 0,00 onder ‘Faciliteiten’ geeft aan dat er op het strand geen toegangsprijs of kosten voor overige faciliteiten worden gerekend.

De onderstaande tabel geeft de resultaten weer voor de top 10 duurste stranden:

# Strand Regio Land Facili- teiten Zonne- crème Water Bier IJsje Lunch Totaal 1 Anse

Vata Nouméa Nieuw-

Caledonië €27,45 €14,46 €1,65 €6,68 €2,20 €26,13 €78,57 2 Finale

Ligure Ligurië Italië €35,44 €15,23 €1,05 €4,18 €1,25 €19,44 €76,59 3 Yonaha

Maehama Beach Okinawa Japan €22,77 €17,59 €1,23 €5,30 €1,96 €21,47 €70,32 4 Solanas

Cagliari Sardinië Italië €25,00 €15,04 €1,20 €4,11 €2,50 €17,61 €65,46 5 Waikiki Hawaii VS €24,46 €8,90 €1,86 €4,57 €1,95 €23,11 €64,85 6 South

Beach Florida VS €24,32 €7,48 €1,29 €4,14 €2,35 €24,65 €64,23 7 Main

Beach New

York VS €20,84 €8,60 €1,77 €4,51 €2,67 €25,23 €63,60 8 Plage

de Pampelonne Côte

d’Azur Frankrijk €30,00 €8,52 €1,50 €2,43 €2,55 €18,44 €63,45 9 Manly

Beach Sydney,

NSW Australië €22,69 €7,56 €2,23 €4,84 €2,68 €22,03 €62,03 10 Seljesanden Selje Noorwegen €0,00 €20,93 €2,34 €7,76 €3,76 €25,77 €60,56

N.B.

Onderaan het persbericht vindt u de methodologie voor de berekening van iedere factor.

De onderstaande tabel geeft de resultaten weer voor de top 10 goedkoopste stranden:

# Strand Regio Land Facili- teiten Zonne- crème Water Bier IJsje Lunch Totaal 1 Cua

Dai Beach Hội

An Vietnam €1,10 €2,07 €0,37 €1,60 €0,87 €7,43 €13,44 2 City

Beach Nha

Trang Vietnam €1,28 €2,42 €0,43 €1,73 €0,83 €7,76 €14,47 3 Long

Beach Phú

Quốc Vietnam €1,65 €2,65 €0,73 €1,89 €0,93 €8,17 €16,03 4 Benaulim

Beach Goa India €1,25 €3,41 €0,30 €3,00 €0,66 €8,63 €17,25 5 El

Gouna Noord

Hurghada Egypte €0,00 €9,93 €0,23 €0,68 €0,60 €5,87 €17,31 6 Palolem

Beach Goa India €1,25 €3,41 €0,24 €2,99 €0,74 €8,87 €17,50 7 Sunken

City Sahl

Hasheesh Egypte €0,00 €7,80 €0,31 €1,98 €0,85 €6,82 €17,77 8 Mandrem

Beach Goa India €1,25 €3,41 €0,31 €3,11 €0,64 €9,08 €17,80 9 Cavelossim

Beach Goa India €1,25 €3,41 €0,33 €3,09 €0,79 €9,17 €18,04 10 Agonda

Beach Goa India €1,25 €3,41 €0,30 €2,68 €0,74 €9,71 €18,09

N.B.

Dit is een voorbeeld van de eindresultaten. De volledige lijst is hier terug te vinden: https://travelbird.nl/strand-prijsindex-2018/.

Overige bevindingen: