Restaurant De Vliegende Hollander is na een ingrijpende verbouwing weer geopend. Het voormalige pand van café l’Union – en het belendende pand waar ooit een de dierenwinkel van Jansma was gevestigd – is stevig onder handen genomen. De bovenste etages zijn gerestaureerd. Nieuwe draagbalken waren noodzakelijk om het historische pand overeind te houden. De onderhuurder heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook fors te investeren. Het restaurant is zaterdag weer open gegaan.

In het Stadsblad Liwwadders verscheen vorige maand de volgende reportage.

‘Zalmfilets komen hier heel binnen, dus niet in stukjes van de groothandel. Ook een mooi stuk lende komt rechtstreeks van onze slager, daarna snijden wij er de entrecotes van.’ Chef-kok Patricia Kobus van restaurant De Vliegende Hollander vindt dat de verschillen in vakmanschap in de Leeuwarder keukens getoond moet worden. ‘Het ene restaurant is het andere niet.’

Op de nieuwe kaart van het restaurant aan de Berlikumermarkt prijken weer talloze wintergerechten. ‘Hertenbiefstuk met winterchutneysaus staat er bijvoorbeeld op, maar ook onze klassiekers zoals runderbiefstuk hebben we uiteraard geprolongeerd.’ De Vliegende Hollander is wars van frivoliteiten. Patricia Kobus: ‘Soms proberen we wel eens iets afwijkends, maar dat wordt dan mondjesmaat besteld. Onze klanten kennen onze keuken, ze waarderen de degelijkheid en willen niet al te veel verrassingen op hun bord. Soms komt onze slager Lubbert Schreiber uit Sint Annaparochie met een suggestie. “Kunnen jullie hier wat mee”, is het dan.’

Patricia Kobus volgde haar koksopleiding aan het Friesland College in Leeuwarden. Met de school is via de leerlingen die bij de Vliegende Hollander praktijkervaring opdoen nog altijd contact. ‘We zijn officieel leerbedrijf, waar we allerlei certificaten voor moesten behalen, en hebben regelmatig leerlingen over de vloer van alle opleidingsniveaus. We proberen de leerlingen de liefde van het vak bij te brengen. Vaak weten ze nog niet wat ze willen en zijn ze nog zoekende. Dan begint zo’n klas op het Friesland College met dertig leerlingen en eindigt met negen. Het is een stevig vak, je moet je er echt voor geven, maar gaat het goed dan kun je terugkijken op een leerzame periode met veel afwisseling. De leerling die we nu aan het werk hebben bekwaamt zich momenteel in de koude keuken. De desserts maken we allemaal zelf. Deze leerling krijgt alles mee: van inkoop en voorbereiding tot eindproduct. De creativiteit die hierbij komt kijken is een van de aantrekkelijke aspecten van het koksvak.’

Zelf is Patricia Kobus liefhebber van de Indonesische keuken die ze via haar vader, een hobbykok, met de paplepel kreeg opgediend. ‘Die invloed is natuurlijk van invloed bij het koken in de Vliegende Hollander. Maar ook de Mexicaanse keuken en Hollandse pot vind ik heerlijk. En hieraan besteden we ook veel aandacht.’

Die aandacht is er ook voor de biefstukken die op maandag en woensdag voor scherpe prijzen de deur uitgaan. ‘Dat is aan het begin van de week voor 10,50 euro een mooi menuutje. Aanvankelijk dacht men: Zo goedkoop? Dat kan niks wezen. Maar wie hier een biefstuk heeft genuttigd weet inmiddels wel anders. Er is een grote vaste klantenkring ontstaan rond het biefstukkenaanbod.’

Restaurant De Vliegende Hollander

Berlikumermarkt 15

t. 058-2121717

i. www.vliegendehollanderlwd.nl