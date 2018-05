(tekst: persbericht)

Uitkeringsgerechtigden uitknijpen

De fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff heeft vrijdagavond 25 mei jl. op een VVD congres ondermeer gezegd dat wat hem betreft de bijstandsuitkering omlaag kan. Ik neem aan dat Dijkhoff daarmee vooral de uitkeringen op grond van de participatiewet bedoeld, want sinds de invoering daarvan is de oude bijstandsuitkering afgeschaft. Slechts voor “ mensen die zich nuttig maken”. Zou de uitkering omhoog kunnen in zijn plannen. Hieronder zou vallen het volgen van een opleiding, solliciteren of vrijwilligerswerk. Die mogelijkheid tot het volgen van een opleiding zal Dijkhoff dan eerst wel moeten creëren, omdat dit nu in de meeste gemeenten niet mogelijk is binnen de uitkering, (behalve kortdurende zaken die je zelf moet financieren). De participatiewet kent nu ook al de sollicitatieplicht en de verplichting iets terug te doen voor je uitkering. Ik neem aan dat Dijkhoff de mogelijkheid tot het stijgen van de uitkering niet zo wil benutten dat je meer kunt krijgen dan nu het geval is. Want dan houdt hij geen geld over om het afschaffen van de dividendbelasting in de staatskas te compenseren. Het afschaffen van de dividendbelasting wordt dan vooral bekostigd door het uitknijpen van uitkeringsgerechtigden. Over de vraag of buitenlandse aandeelhouders die ook profiteren van de afschaffing van de dividendbelasting zich nuttig maken voor de Nederlandse samenleving zei Dijkhoff dan ook niets.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links