(tekst: ingezonden)

De gemeente als vrek…

Dat is toch wel wat…. Tientallen jaren betalen allerlei organisaties die met hart en ziel werken aan bruisende evenementen voor hun stad of dorp een redelijk bedrag aan kosten voor de nodige verplichte vergunningen en nu Culturele Hoofdstad 2018 dichterbij komt moeten ze opeens stapsgewijs veel meer gaan betalen. Waarom doet de gemeente Leeuwarden dat nu, en niet pas na CH2018? Waarin er veel evenementen gepland staan? Wethouder Sjoerd Feitsma (PVDA) legt uit dat hij kostendekkend wil gaan werken, maar blijkbaar was dit gedurende de afgelopen tientallen jaren geen enkel probleem…

Een vergunning van 194 euro gaat dan uiteindelijk 1600 euro kosten. Dan kan het twee kanten op: of allerlei evenementen gaan niet meer door, of de kaartjes worden veel duurder wat minder bezoekers tot gevolg zal hebben, en minder bezoekers betekent ook minder uitgaven in Leeuwarden.

Wij hebben destijds ingestemd met CH2018 vooral vanwege de te verwachtten effecten op de werkgelegenheid, maar wethouder, uw actie roept het beeld op van een gemeente die als een soort vrek opereert, eerst de eigen kas en dan vooral niet verder kijken. Want uw voorstel om kostendekkend bezig te zijn en voor de gemeente zo een graantje mee te pikken gaat ten koste van de werkgelegenheid en de opbrengsten voor het bedrijfsleven in onze gemeente die gebaat zijn bij veel bezoekers.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links