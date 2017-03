(tekst: persbericht)

Jeugdevent Sportvisserij Fryslan

Voor de sportvissende jeugd die niet ouder is dan 25 jaar oud organiseert Sportvisserij Fryslân op zaterdagavond 11 maart een uniek Jeugdevent in Watersporthostel Oer ’t Hout te Grou.

Niemand minder dan VisTv presentator Marco Kraal zal de hele avond aanwezig zijn. Marco zal vertellen over zijn visavonturen, maar gaat vooral met de aanwezige jeugd in gesprek over het sportvissen in Fryslân. Sportvisserij Fryslân is namelijk erg benieuwd hoe de Friese jeugd zelf het liefste vist, welke vissen ze graag vangen, waar hij of zij meestal vist en vooral wat de wensen zijn.

Ook is er de mogelijkheid om deze avond te praten met een aantal jonge Friese karper-, roofvis- en witvisfanaten. In de diverse opgestelde stands kan men ze alles vragen over bijvoorbeeld stekken, aas en materiaal.

Tenslotte – en dat is misschien wel het belangrijkste deze avond- wil Sportvisserij Fryslân graag horen wat er beter kan, wat anders moet en of de sportvissers daar zelf aan mee willen helpen.

Het jeugdevent is gratis en gaat om 19.00 uur van start in Watersporthostel Oer ’t Hout, Raadhuisstraat 18, 9001 AG Grou.