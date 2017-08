(tekst: persbericht)

Vierdaagse kunstbeurs Art Noord 21 t/m 24 september 2017

donderdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

In september vindt in Museum Belvédère de eerste editie plaats van Art Noord, een nieuw initiatief dat een platform biedt aan kunst en kunstenaars uit het noorden. De vierdaagse kunstbeurs wordt gepresenteerd in de beide vleugels van het museum en zal worden ingericht in samenwerking met een aantal bevriende galerieën en kunsthandels. Alle tentoongestelde werken zijn te koop!

Het museum ondergaat tijdens Art Noord een complete metamorfose. In de kabinetten, twaalf identieke ruimtes, zijn solo-presentaties te zien van een aantal noordelijke kunstenaars en in de grote zaal tonen de deelnemers een verrassende verscheidenheid aan kunstwerken. Hoewel het accent ligt op noordelijke kunst, zullen er ook werken te zien zijn van (inter)nationale kunstenaars. Er is tevens een speciaal fotografie kabinet. ‘We hopen dat met Art Noord een traditie van noordelijke kunstbeurzen in ere kan worden hersteld’, zegt Han Steenbruggen, directeur-conservator van Museum Belvédère. ‘Het is onze wens dat Art Noord uitgroeit tot een jaarlijks of tweejaarlijks evenement waar kunstverkopers, – liefhebbers en -verzamelaars van binnen en buiten de regio elkaar kunnen ontmoeten.’ U komt toch ook? Entreekaarten zijn nu al te bestellen. Toegang kost € 12,- en voor museumkaarthouders geldt een toeslag van € 3,-

Mis het niet! Koop hier uw online tickets.

Dat bespaart u tijd aan de kassa en u krijgt een gratis kopje koffie!

Meer informatie is te vinden op de website en op Facebook.

De deelnemers:

Galerie de Roos van Tudor (Leeuwarden), Galerie de Vis (Harlingen), Galerie Hoogenbosch (Gorredijk), Galerie LOOF (Jubbega), Galerie Steven Sterk (Gorredijk), Kunsthandel en Galerie de Vries (Leeuwarden), Kunsthandel Peter ter Braak (Groningen), Kunsthandel en Galerie Richard ter Borg (Groningen), Kunstruimte Wagemans (Beetsterzwaag), melklokaal (Heerenveen), Prentwerk (Groningen), Ruimte P60 (Assen), Uitgeverij Philip Elchers (Groningen) en vier noordelijke fotografen.