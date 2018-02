(tekst: Fast Moving Targets – foto Harrie Muis)

Vier redenen waarom het online NPO-beleid kansloos is

Internet gaat over de democratisering van media en middelen, internet gaat over einde aan de schaarste, internet gaat over inzoomen op thema’s en publieken. Niet volgens de Nederlandse Publieke Omroep. Volgens de NPO gaat internet over generaal en centraal. En daarom moeten themasites wijken, mogen de omroepen minder zelfstandig en mag video alleen bij de NPO worden bekeken.

Lees hier verder