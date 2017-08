(tekst: persbericht)

Frits Rijpma kandidaat-lijsttrekker CU Leeuwarden

LEEUWARDEN – Frits Rijpma (60) is de kandidaat-lijsttrekker voor de ChristenUnie Leeuwarden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij was de afgelopen raadsperiode al fractievoorzitter. Bij de verkiezingen in 2013 was Rijpma ook lijsttrekker. Verder staan er op de lijst veel nieuwkomers. Op nummer twee staat Carlijn Niesink (31) uit Wirdum en op drie Hayo Douwstra (62) uit Leeuwarden. Huidig raadslid Annemieke Hage heeft besloten zich niet nogmaals op een direct verkiesbare plek te kandideren.

De ChristenUnie heeft ingezet op een extra lange lijst, die een zo breed mogelijke afspiegeling geeft van de ChristenUnie in de nieuwe gemeente Leeuwarden. Totaal bestaat de lijst uit 45 mensen. Opvallende namen zijn Arjan Lont van Bouwbedrijf Lont, Nicolas van Ameron (voorganger van Evangelische gemeente de Salvator) en Cees den Hertog, emeritusvoorganger van de CGK in Leeuwarden.

Tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 7 september, wordt de hele lijst definitief vastgesteld. Ook wordt dan het verkiezingsprogramma vastgesteld.