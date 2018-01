(tekst: fragmenten uit het verslag van de hoorzitting op 2 oktober 2017 over het festival WTTV in recreatiegebied de Groene Ster)

Dhr. Tamourt geeft aan dat er kort gezegd sprake is van een interpretatieverschil. Is het niet een

mogelijkheid om over 2017 het juridische traject op te pakken en over 2018 een overlegvorm.

Dhr. Van Gelder antwoordt dat hij denkt dat dit uiteindelijk nergens toe zal leiden. Er is geen beweging

van de kant van de gemeente over 2017 en dat geeft GSD geen enkele hoop dat het over

2018 wel ineens de goeie kant op zal gaan.

De voorzitter merkt op dat het voor de commissie voelt dat als zij als het ware wordt meegezogen

in de ontwikkelingen in het kader van 2018. In principe moet een adviescommissie bezwaarschriften

achteraf oordelen over een genomen besluit en niet van te voren. Er is dan wel een verschil van

opvatting over of het om 2017 of om 2017 en 2018 gaat, maar uiteindelijk is het afgelopen jaar ook

van belang voor het volgende jaar. Wat de rechter heeft bedoeld is een kwestie van interpreteren

van het zittingsverslag. Moet het eigenlijke doel niet gewoon het jaar 2018 zijn. De voorzitter geeft

aan dat hij overigens wel het gevoel heeft dat de rechtbank op de hand van GSD is. Dit leidt hij af

uit de punten van aandacht voor de gemeente die door de rechter zijn aangegeven zoals de wijze

van meten en de duur van de metingen. Heerst dat gevoel ook bij de gemeente?

Dhr. Offringa antwoordt dat er ten opzichte van het jaar 2015 al veel positieve veranderingen zijn

doorgevoerd. Jarenlang zijn er door de gemeente en ook door andere gemeenten bepaalde normen

voor geluidsontheffing toegepast. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (hierna: StAB) heeft

nu in een advies uitgesproken dat er naast het gebruik van die normen een akoestisch onderzoek

zou moeten worden uitgevoerd. In 2016 is dit door de gemeente verder uitgewerkt. De rechter

moet nog een uitspraak doen over een beroepschrift tegen Psy-Fi, de uitspraak daarvan laat zich al

raden. Dat de voorzitter vindt dat de rechter op de hand van GSD is kan, maar feit is wel dat de

gemeente Leeuwarden eenzaam is in het doen van een akoestisch onderzoek. Ook is er door de

FUMO een gevelonderzoek uitgevoerd. Dit zijn allemaal elementen die er de voorgaande jaren nog

niet waren. Qua ruimtelijke ordening zijn er dingen die voor het volgende jaar moeten worden opgepakt

maar daar is meer onderzoek voor nodig.

Dhr. Van Daelen merkt op dat de gemeente deze stappen te laat neemt, er is iedere keer een rechter

voor nodig om de gemeente tot inzicht te brengen. Zienswijzen of adviezen van de adviescommissie

worden op grond van de discretionaire bevoegdheden altijd naast zich neergelegd.

Dhr. Van Gelder merkt op dat de rechter juist heeft gezegd dat de gemeente voldoende gedooginstrumenten

heeft om de vergunning voor 2017 overeind te houden, zo staat het in het procesverbaal.

De voorzitter geeft aan dat het volgende punt in het bezwaarschrift betrekking heeft op het te grote

beslag van de openbare ruimte.

Dhr. Offringa antwoordt dat de commissie zich al eerder heeft uitgelaten over dit punt. Dit is primair

een aspect dat bij de afweging qua ruimtelijke ordening geldt. Ook zitten er enkele openbare

orde aspecten aan. Denk aan het afsluiten van het terrein om ongelukken met bezoekers te voorkomen

of om eigendommen van de stichting te beschermen. Er wordt vervolgens een kaart getoond

waarmee de gemeente inzichtelijk wil maken in welk deel·van de Groene Ster het.festival WTTV

plaats heeft gevonden. De twee stranden die op de kaart rechts te zien zijn, waaronder het nudis~

enstrand, zijn gewoon toegankelijk geweest. Afgelopen zomer is er ook nog over gé!proken of dit

mogelijk een variant is waarin Psy-Fi 2018 kan worden uitgevoerd. Bij WTTV was wel het middelste

deel van het terrein in gebruik, de zomerweide.

Dhr. Van Gelder merkt op dat het centrale deel van de Groene Ster langdurig afgesloten is geweest

en dat betekent dat niemand gebruik kan maken van de doorgaande routes en ook niet van de routes

daaromheen.

De voorzitter vraagt hoe dat zit met de doorgaande route naar Hardegarijp.

Dhr. Stieber geeft aan dat de route door de Groene Ster afgesloten was maar andere routes waren

wel open.

Dhr. Offringa geeft aan dat WTTV in een weekend heeft plaatsgevonden, het weekend daarvoor was

het terrein nog gewoon toegankelijk. Vanaf zondagavond 9 uur werd het afgesloten zodat de organisatie

vanaf maandag met zwaar materieel het terrein op kon zonder ongelukken te veroorzaken.

Dhr. Van Daelen merkt op dat er wordt verklaard dat het terrein slechts een weekend afgesloten is

geweest maar dat is niet de waarheid. Het terrein is zeker 11 dagen gesloten geweest. Na een hoop

gezeur vanaf de kant van GSD was daar al anderhalve dag vanaf gesnoept. Er zit in feite een evenement

in een evenement om start ups van ondernemers te promoten, die hebben de hele week het

hondenstrand bezet. Er stond slechts één campingtafel maar toch wordt de hele week onnodig dat

strandje afgesloten. Dit leidt tot veel irritatie bij hondenliefhebbers. Als dat terrein nou geclaimd

wordt voor het festival dan kun je er nog iets van vinden maar het wordt gewoon als privé strand

voor een paar start ups gebruikt. En dat dan ook nog voor elf dagen terwijl dat in de voorgaande

jaren maar voor vijf dagen gebeurde. De overlast was dit jaar dan ook beduidend erger.

De voorzitter merkt op dat de schade toch moet worden verhaald op de veroorzaker. Als dan pas

jaren later duidelijk wordt dat er schade is valt toch niet meer te herleiden door wie die schade is

veroorzaakt?

Dhr. Stieber antwoordt dat zodra uit de tekening van een festivalorganisatie blijkt dat er een pen

dwars door een buis heen moet zijn gegaan dan zal die buis worden uitgegraven en zal er een nieuw

stuk buis tussen worden geplaatst.

Dhr. Van Daelen merkt op dat hij Friesland Drain over deze kwestie heeft gebeld en zij geven aan

dat de gang van zaken niet zo is als de heer Stieber schetst, er wordt helemaal niets uitgegraven.

Dhr. Van Daelen merkt op dat hij de gemeente via twitter heeft gevraagd hoe dit probleem kon

worden voorkomen. Als antwoordt kreeg hij dat er een klic melding kan worden gedaan om te voorkomen

dat er schade aan de drainage ontstaat. GSD heeft onlangs met de gemeente om tafel gezeten

om de betreffende tekeningen boven water te krijgen. Het enige wat ze kregen was een schets,

waar ze niks mee kunnen. Die schets is vergeleken met fotomateriaal die de heer Van Daelen met

een drone heeft gemaakt, daarop zijn zoveel verschillen te zien dat dit niet eens kan worden gemeten,

zelfs al heb je de apparatuur van lnfra Optima. De leidingen liggen haaks op de hoofdleiding,

die overigens niet eens gemeten is. De reactie van de gemeente op dit onderwerp berust dan ook op

onwaarheden.

Dhr. Van Gelder geeft aan dat hij het op prijs zou stellen als alle aanwezigen de nota van de Nationale

Ombudsman tot zich nemen die op 28 september 2017 is gepubliceerd. Hierin wordt de problematiek

tussen omwonenden en gemeenten in het kader van festivals aangegeven. In de curve

over hoe een gemeente zich kan opstellen zit de gemeente Leeuwarden helaas ver aan de verkeerde

kant van de streep. Het is aan de wethouders om een eind aan al deze procedures te maken.