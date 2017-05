(tekst: persbericht van Vereniging Eigen Huis)

Vereniging Eigen Huis: verschillen in bouwleges nog steeds groot en onvergelijkbaar

Amersfoort, 12 mei 2017 – Een gemeentelijke bouwvergunning voor een kleine woningverbouwing* ter waarde van € 10.000 kost in Veenendaal € 918, terwijl Capelle aan den IJssel daarvoor € 168 rekent. Grootste stijger is Alphen aan den Rijn waar de leges voor een kleine verbouwing dit jaar maar liefst 147% omhoog springen van € 92 naar € 226. Leiden heeft met € 39 al jaren de laagste leges van Nederland. Dit blijkt uit landelijk onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de hoogte van bouwleges bij Nederlandse gemeenten.

Leges nieuwbouwwoning soms 4,5 keer zo duur

Bouwleges worden ook berekend bij de bouw van nieuwbouwwoningen. Voor een woning met een bouwsom van € 130.000 schieten de leges in Venlo dit jaar van € 1.960 naar € 3.400, een verhoging van maar liefst 73%. Ook de gemeenten Opmeer, Deventer, Pekela en Ermelo verhogen de leges met 36% tot wel 47%. Het duurst is de gemeente Haren met € 6.756, de gemeente Hoorn heeft met

€ 1.460 de laagste bouwleges. De enorme verschillen voor hetzelfde soort vergunning zijn huiseigenaren al vele jaren een doorn in het oog.

Uniform kostenverantwoording noodzakelijk

Vanaf 2017 zijn gemeenten verplicht om de kosten die zij toerekenen aan leges duidelijk te onderbouwen. “Gemeenten moeten aangeven welk werk ze doen voor de vergunningverlening, wat dat kost en hoeveel ze daarvan bij de burger in rekening brengen.” zegt Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis.

De vereniging vraagt aan minister Plasterk om bovendien het model voor uniforme kostenverantwoording van de VNG aan gemeenten voor te schrijven. Gemeenten gaan nu op heel verschillende manieren om met het verantwoorden van de gemaakte kosten.

Gemiddelde stijging beperkt

Bouwkostenbureau IGG Bouweconomie onderzocht op verzoek van Vereniging Eigen Huis de prijs van bouwvergunningen. In alle 390 gemeenten is gevraagd naar de vergunningskosten voor een eenvoudige verbouwing van € 10.000 en voor de bouw van een nieuwbouwwoning met een bouwsom van € 130.000. Een vergunning voor een kleine verbouwing kost gemiddeld € 362, voor de bouw van een nieuwbouwwoning is dit € 3.712. Landelijk gezien stijgen de kosten voor een kleine bouwvergunningen met gemiddeld 1,9% en voor een nieuwbouwwoning met 0,6%.

Ook lagere bouwleges komen voor

Er zijn ook gemeenten waar de leges voor een bouwvergunning dalen. Voor een kleine bouwvergunning dalen de kosten in Son en Breugel, Heerenveen, Rotterdam en Rheden met 20% of meer. In Eindhoven, Hoorn, Heerenveen en Baarn dalen de kosten van een bouwvergunning voor een nieuwbouwwoning met 30% of meer. Voor inwoners van Eindhoven is dat een halvering van

€ 7.740 naar € 3.773. Een volledige lijst van alle gemeenten staat op www.eigenhuis.nl

* Formeel: ‘Omgevingsvergunning Bouwactiviteit’. Onderzocht is de hoogte van de leges voor een vergunning bij een kleine vergunningsplichtige verbouwing van € 10.000 en voor een nieuwbouwwoning met bouwkosten van € 130.000.