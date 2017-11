(Tekst: persbericht)

Tijdens het openingsweekend op 2 en 3 december is het Princessehof gratis te bezoeken. In 2017 is het honderd jaar geleden dat de Friese notaris Nanne Ottema voor het eerst de deuren opende van het Princessehof. Het nationale keramiekmuseum viert zijn 100-jarig jubileum met een grootse heropening. Het voormalige stadspaleis van Maria Louise is volledig vernieuwd. De vaste collectie, het entreegebied, de theesalon en de museumtuin hebben een volledig nieuwe inrichting gekregen.

Vernieuwd museum

Keramiekmuseum Princessehof presenteert naast de nieuwe opstelling van de vaste collectie de tentoonstelling In Motion, met grote hedendaagse keramische installaties uit Oost en West, een nieuwe editie van EKWC@Princessehof met Caroline Coolen en twee exposities met nieuw werk van kunstenaar Johan Tahon en van ontwerper Floris Wubben. Met de nieuwe opstelling van de vaste collectie, de splinternieuwe entree met theesalon en kinderatelier, de heringerichte tuin én vier eigentijdse tentoonstellingen is het museum klaar voor Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Het Princessehof is te bezoeken via de ingang aan de Grote Kerkstraat, door de museumwinkel. Ook is het museum nu toegankelijk via de vernieuwde paleistuin, grenzend aan de Prinsentuin. Op zaterdag 2 en zondag 3 december van 11.00 uur tot 17.00 is het museum gratis te bezoeken.

De verbouwing van Keramiekmuseum Princessehof wordt mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van de BankGiro Loterij, Ir. Abe Bonnema Stichting, Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Stichting Dioraphte, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Van Achterbergh-Domhof, Het Nieuwe Stads Weeshuis, Stichting Woudsend Anno 1816, St. Anthony Gasthuis, Meindersma-Sybenga Stichting, Stichting Dorodarte, Leeuwarder ondernemersfonds, GGB Bolhuis Fonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Stichting Herbert Duintjer Fonds, Boelstra-Olivier Stichting en KLM.