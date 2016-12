Lês mear oer Sprekwiis op It Nijs. [...]

Sa’n twatûzen minsken yn ’e Dútske gemeente Sealterlân prate Frysk. It gebiet is yn ’e midsieuwen tr [...]

It tal Nederlanners dat yn 2016 op syn minst ien kear wyks sporte, is omheechgien yn ferliking mei 2 [...]

Tongersdeitejûn 22 desimber 2016 om 18.30 oere wie op it Saailân yn Ljouwert it startpunt foar in ma [...]