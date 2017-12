(tekst: persbericht)

Verkoop gebruikte auto’s naar hoogste niveau ooit

Uit cijfers van BOVAG en RDC blijkt dat dit jaar tot en met november 1.822.163 gebruikte personenauto’s zijn verhandeld in Nederland en dat is 2 procent meer dan in de eerste elf maanden van 2016. De verwachte eindstand voor 2017 ligt rond 1.980.000 occasions, het hoogste aantal ooit en bijna 200.000 stuks meer dan drie jaar geleden.

Vorig kalenderjaar werden 1.945.131 gebruikte auto’s verkocht, terwijl het langjarig gemiddelde sinds de eeuwwisseling op ruim 1,85 miljoen ligt. De verkoop van nieuwe personenauto’s belandde in 2016 met 382.516 stuks juist op het laagste punt in bijna 50 jaar, maar stijgt dit jaar volgens prognose met circa 8,5 procent naar 415.000. De Nederlandse consumenten kopen dus wel degelijk nog auto’s (dit jaar om en nabij 2,4 miljoen totaal), maar de laatste jaren niet per se een spiksplinternieuwe. Ruim 20 procent van alle verhandelde occasions is dan ook vier jaar of jonger en 11,5 procent is hooguit twee jaar oud, hetgeen zich vertaalt in bijna 230.000 auto’s die dit jaar wedijveren met de verkoop van nieuwe exemplaren. Traditiegetrouw wordt bijna zes op de tien occasions door autobedrijven verkocht en de rest verhandelen consumenten onderling.

De import van gebruikte personenauto’s doorbreekt in 2017 bovendien voor het eerst de grens van 200.000 exemplaren, waarvan ruim 30 procent twee jaar of jonger is. Om aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen en omdat de gevraagde auto’s tijdens de economische crisis in Nederland niet -voldoende- als nieuw werden verkocht, halen veel autobedrijven tegenwoordig hun waar uit andere Europese landen. De particuliere klant is sinds de crisisjaren kostenbewuster geworden en het wordt alsmaar eenvoudiger om in het internationale occasionaanbod het voertuig te vinden dat aan alle wensen voldoet. De hoogte van de aanschafbelasting BPM op nieuwe auto’s in Nederland speelt daarin ook een rol.

Verkoop elektrische occasions

Bijna 80 procent van de markt betreft tweedehands auto’s op benzine en ruim 16 procent zijn diesels. Het aandeel hybride in de occasionhandel steeg licht -van 2,0 procent in 2016 naar 2,25 procent dit jaar- en de verkoop van gebruikte volelektrische personenauto’s verdubbelde zowel in aandeel (van 0,06 naar 0,12 procent) als in absolute aantallen (van 1.120 naar 2.205). Volkswagen is dit jaar tot en met november het meest gewilde merk met een aandeel van 12,7 procent in de occasionverkopen, gevolgd door Opel (8,6 procent), Peugeot (8,3 procent), Renault (7,8 procent) en Ford (7,1 procent). De VW Golf en Polo zijn de populairste modellen onder de occasionkopers, met de Opels Corsa en Astra op gepaste afstand. De Peugeot 206 completeert de top-5.