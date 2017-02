Troch Henk Wolf Lykas hast elkenien yn Fryslân haw ik wolris tsjûge west fan in lytse taalstriid. [...]

De measten hiene yn 1985 de hoop op ea noch in Alvestêdetocht al opjûn. It wie teiwaar en foar de sa [...]

As de Nederlânske frou it geslacht kieze mocht fan har poppe, jout ien op de fjouwer froulju dy’t yn [...]

De FNP yn de nij te foarmjen gemeente Waadhoeke hat Jan Dijkstra fan Hitsum keazen as listlûker by d [...]

In groep Flaamske wittenskippers hat in nije manier fûn om de sykte fan Parkinson te behanneljen. It [...]