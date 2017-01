(tekst: Verenigd Links)

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art. 41 eerste lid van het reglement van orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

1. De bezuinigingen rondom de drie decentralisaties werpen bij ons als Verenigd Links de vraag op hoe het staat met de positie van burgerinitiatieven zoals Big Society?

2. Gaan deze initiatieven door conform eerdere besluitvorming?

3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het universitair onderzoek n.a.v. deze projecten in Wielenpolle/Schepenbuurt is gepland en zoals dat in eerdere besluitvorming aan de orde is geweest?

Jan van Olffen fractie Verenigd Links