(tekst: ingezonden)

Bij Omrin is het niet pluis…

De schriftelijke vragen van Verenigd Links aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden over het personeelsbeleid van Omrin zijn beantwoord. En de beantwoording komt neer op: niets aan de hand, bij Omrin gebeurt alles zorgvuldig. Deze beantwoording doet sterk denken aan wat er in het begin werd geantwoord over de situatie bij Caparis, terwijl je inmiddels als wel weet dat het gewoon niet deugt. Onlangs ontving ik er dan ook weer een brief over van een medewerker bij Omrin. Ik schets wat deze werknemer vertelt; onlangs zag ik in de krant dat Verenigd Links zorgen heeft over hoe er wordt omgegaan met het personeel bij Omrin. Deze zin speelt door de hoofden van de werknemers. Hoe lang kan ik hier nog werken? Doe ik dit wel goed? Het ontslag van meerdere collega’s zorgt er voor dat de spanning om te snijden is.

Vooral onder de inhuur via uitzendbureaus is men volgens de briefschrijver maar al te graag bereid om een collega te verlinken. Zodat er een sollicitatieronde komt en zij die plek met vaste betrekking kunnen invullen. Elkaar bespieden, fotograferen en via camera volgen en proberen te betrappen op een misstap. Er is zero tolerance beleid, één fout en je bent thuis.

Dit regime zorgt ervoor dat de werknemers bang zijn geworden. We kunnen volgens de briefschrijver gerust spreken van een angstcultuur. Stress is ziekteverzuim nummer één. En hoe zou dat toch komen?

De briefschrijver merkt eerlijkheidshalve op dat er ook sommigen bij waren die terecht hun ontslag krijgen. Maar ontslag omdat jij je collega niet hebt verklikt gaat veel te ver. Dit overkwam een werknemer van de milieustraat in Leeuwarden. En een ander is van pure angst met vervroegd pensioen gegaan. Drie van de vier zijn dit jaar daar verdwenen. Een aantal vaste uitzendkrachten hadden wat op de app gezet. Dit werd direct doorgespeeld zodat nu de contracten niet meer worden verlengd. Stilzwijgend raken ze uit beeld.

Aan de beantwoording van de vragen over Omrin zie ik het Caparis scenario. De wethouder belt even met de directie en slaapt rustig verder. Ondertussen is Verenigd Links afgestraft bij de verkiezingen, maar ook nu houden wij ons aan ons motto: voor mensen kiezen is nooit verliezen.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links