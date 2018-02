(tekst: Verenigd Links)

De slapende scribent

Onlangs vroeg een scribent op Liwwadders zich af waar Verenigd Links was toen het ging over het duizend banenplan van het College. Nog afgezien van het feit dat het juist Verenigd Links was die de rekenkamer vroeg om de uitwerking van dat plan te onderzoeken, hebben wij toen dit te lang op zich liet wachten zelf ook onderzoek gedaan en het resultaat daarvan wereldkundig gemaakt.

Al in juli 2015 hebben wij de vinger bij de zere plek gelegd toen wij er het volgende over naar buiten brachten: “ dat het opeens geen duizend banenplan blijkt te zijn, banen vanaf 15 uur worden meegerekend, en aangezien een werkweek van 32, 36, 38 en 40 uur als normaal worden beschouwd heb je het dan deels ook over parttime banen. En daarmee werk je wel maar kom je niet uit de armoede”. Daarbij stelden wij nog iets ter discussie: “ uit de jaarrekening 2014 van de gemeente wordt gesteld dat er in dat jaar in totaal 238 nieuwe FTE’S zijn ingevuld terwijl er 805 FTE’S aan onbetaald werk zijn weggezet. Hier is dus sprake van een enorme onbalans dan kun je toch niet meer zeggen dat er sprake is van goed werkgelegenheidsbeleid”.

Op een gegeven moment zijn wij zelf gaan onderzoeken hoe het zat met het duizend banenplan.

In 2017 openden wij de Algemene beschouwingen daarmee: “ Het moet anders in Leeuwarden, vooral met de werkgelegenheid. De focus ligt nu vooral op vrijwilligerswerk terwijl de meeste mensen graag eerlijk betaald werk willen hebben. Verenigd Links heeft de gepresenteerde uitkomsten van het z.g. duizend banenplan laten doorrekenen en wanneer je alle onvolkomenheden er uit haalt dan staan er slechts 390 banen onder aan de streep.

Toen D66 dus later vroeg om de uitkomsten van het rekenkameronderzoek, hoefden wij dus niet meer te vragen naar de bekende weg.. Verenigd Links was en is dus zeker alert als het over het duizend banenplan gaat, maar vragen naar wat je al weet is bij ons niet de gewoonte. Blijkbaar heeft de scribent toen even zitten of liggen slapen..

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links