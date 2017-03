Goed nieuws voor gebruikers van recreatiegebied de Groene Ster: overheden hebben simulatiesoftware ontdekt. Ook dit jaar weer drie festivals om te oefenen. Computersimulatie voorspelt Elfstedendrukte in Dokkum, luidde de kop boven een artikel in de Leeuwarder Courant van 3 maart jongstleden. In opdracht van de Veiligheidsregio en de Regiegroep Elfstedentocht maakte het bedrijf InControl een videosimulatie van de verwachte toeschouwersdrukte in en om Dokkum, viel er in dat stukje te lezen. Bij het lezen van de naam van dat bedrijf ging er een lampje branden: bij simulaties is het opletten geblazen. Jaren geleden organiseerde de NHL Hogeschool een bijeenkomst over het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Studenten van die hogeschool hadden een project uitgevoerd met een van de producten van dat Utrechtse bedrijf ( http://www.incontrolsim.com ). Na afloop van de presentatie gevraagd naar de onderliggende wiskunde van dat product Enterprise Dynamics en kreeg als antwoord: geen idee. Nu wordt software ontwikkeld voor een bepaald doel en zit daar altijd iets in verwerkt omtrent de realiteit. Programma’s bedoeld voor het verwerken van teksten bevatten kennis omtrent letters, woorden, zinnen, enzovoort. Software om spreadsheets door te rekenen bevatten kennis betreffende formules. Sinds er computers voor persoonlijk gebruik zijn worden veel programma’s anders gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn. Menigeen kent voorbeelden hoe mensen een programma voor spreadsheets gebruiken als database. Op kleine schaal doorgaans geen probleem, in grote(re) organisaties een vervelend verschijnsel. De hogeschool had een onderwijslicentie verworven voor het simulatiepakket van het Utrechtse bedrijf en indachtig het motto als we er voor betaald hebben dan gaan we het gebruiken ook.

En toen ging er ergens wat mis. Destijds had ik snel achterhaald dat de simulatiesoftware is gebaseerd op wachtrijtheorie. In het dagelijkse leven vertonen veel verschijnselen het karakter van een wachtrij en met geschikte software kun je die simuleren. Een gemeente wil de dienstverlening aan burgers vergroten en overweegt het aantal loketten in het stadskantoor te verhogen. Om te achterhalen of de baten de kosten rechtvaardigen kun je een simulatie (laten) maken. De studenten van de NHL Hogeschool die geen idee hadden op welke wiskunde dat pakket Enterprise Dynamics is gebaseerd gingen snel de mist in: ze pasten het toe op situaties waar er geen sprake is van wachtrijen. Bij simulatiesoftware dient de eerste vraag te zijn: op welke wiskunde is het gebaseerd? De volgende vraag: is die wiskunde het aangewezen instrument voor de situatie in kwestie? Vervolgens moet de software gevuld worden met relevante realistische data. De laatste Elfstedentocht is alweer een tijdje geleden, met welke gegevens de simulatie rondom Dokkum is uitgevoerd is mij niet helder.

Afgaand op het stukje in de Leeuwarder Courant smaakt de simulatie naar meer en reppen medewerkers van de Veiligheidsregio over de Sneekweek en LF2018. Ik snap de achterliggende gedachte maar zou eerst eens gaan oefenen met de festivals in de Groene Ster. Die verlopen nog altijd niet van een leien dakje, de oorzaken zijn niet zelden van logistieke aard. Het parkeren bij Welcome to the Village verloopt allesbehalve vlekkeloos en vertoont de kenmerken van … een wachtrij. Mooie gelegenheid om dergelijke software in de vingers te krijgen. Volgens mij is burgemeester Crone van Leeuwarden voorzitter van de Veiligheidsregio dus dat moet te regelen zijn. Geregelde gebruikers van de Groene Ster staan in de rij voor maatregelen die de toegankelijkheid van het gebied vergroten, we hebben wel wat geduld maar ook niet zo heel veel.