(Tekst: Provincie Fryslân)

Er komt een veilige oversteekplaats voor otters bij Dokkumer Nieuwe Zijlen. Aan weerszijden van de weg komen rasters. Daardoor kunnen de otters niet meer de weg op komen. De rasters leiden otters naar een loopplank over de deuren van de sluis. Daarmee komt de otter veilig aan de andere kant van de weg.

De provincie gaat ook aan de slag met de otterknelpunten rondom De Centrale As en in de Rottige Meenthe (Pieter Stuyvesantweg). Al dit werk is uiterlijk mei dit jaar klaar.

Otterknelpunten rondom De Centrale As

De provincie gaat ook aan de slag met otterknelpunten rondom De Centrale As. Gedeputeerde Johannes Kramer: “Neist dat der in wei oanlein is, wurdt it gebiet dêromhinne ek mei in plus efterlitten. Dêr‘t minsken likegoed as natuer fan profitearje. Ek de feiligens fan otters wurdt dêr yn meinommen.“ Bij de Westerdyk ter hoogte van Gytsjerk plaatste It Fryske Gea vorig jaar een tunneltje onder de weg (faunabuis). Er komen nog rasters die otters naar de faunabuis toe leiden. Vanuit De Centrale As wordt hier later nog een grote multifunctionele faunapassage aangelegd, waardoor naast dieren ook schaatsers en kano’s de weg kunnen passeren. Bij de N355 (weg tussen de Grootte en Kleine Wielen) worden ook rasters geplaatst.

Otterknelpunten in de Rottige Meenthe

Langs de Pieter Stuyvesantweg in natuurgebied Rottige Meenthe komen ook rasters. In 2014 zijn al veel rasters geplaatst langs de brug over de Scheene in het gebied. Daar maken otters goed gebruik van. Dat is te zien aan sporen van otterpoep langs de rasters. De extra rasters moeten ervoor zorgen dat het nog veiliger wordt voor otters. De rasters leiden naar de faunabuizen die onder de Pieter Stuyvesantweg doorlopen.

Provinciale aanpak voor de otters

In 2014 presenteerde Alterra een rapport met daarin de urgente en potentiële otterknelpunten in Fryslân. Er zijn vier urgente knelpunten op provinciale wegen (Dokkumer Nieuwe Zijlen, twee langs de Pieter Stuyvesantweg in de Rottige Meenthe en De Westerdyk bij Gytsjerk). Deze vier urgente knelpunten zijn dit voorjaar dus opgelost. Daarnaast zijn er nog twee urgente knelpunten op gemeentelijke wegen en zes urgente knelpunten op Rijkswegen. Die pakken de gemeenten en het Rijk zelf op. Een aantal van deze knelpunten (bijvoorbeeld op de A6 bij het Tjeukemeer) is al opgelost. Naast de urgente knelpunten zijn er ook (16) potentiële knelpunten. Dit zijn knelpunten waar nog geen otters zijn doodgereden, maar die wel een gevaar voor overstekende otters kunnen vormen. De komende tijd zal de provincie ook aan de potentiële knelpunten gaan werken.