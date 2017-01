(tekst: persbericht)(

Amersfoort, 29 januari 2017 – In januari daalt de Eigen Huis Marktindicator voor de tweede maand op rij met 4 punten en komt daarmee op een stand van 113 punten. De Marktindicator staat weliswaar nog steeds hoog, maar het consumentenvertrouwen kalft af. Vereniging Eigen Huis verwacht daardoor dat de groei van het aantal woningverkopen in de komende maanden afvlakt en zelfs kan omslaan in een lichte daling. In 2016 duidde de recordwaarde van 121 punten op een topjaar voor het consumentenvertrouwen en het aantal woningtransacties.

Rente en prijzen omhoog, woningaanbod omlaag

De relatief snelle daling van het consumentenvertrouwen wordt in de eerste plaats veroorzaakt door de recente lichte stijging van de hypotheekrente en door berichten in de media dat de bodem van de lage rente is bereikt. Daarnaast daalt het woningaanbod op veel plaatsen in rap tempo terwijl de vraag hoog blijft. Daardoor stijgen de huizenprijzen.

Zorgen over ontwikkelingen

Ondanks deze zorgpunten vindt de helft van de Nederlandse bevolking dat het nu nog steeds een goed moment is om een huis te kopen. Van de mensen die vinden dat het daarvoor geen goede tijd is, noemt ruim de helft (52%) als belangrijkste reden dat de hypotheekrente het komende jaar zal gaan stijgen. Vorig voorjaar had nog maar 23% die verwachting. Een andere belangrijke reden voor de minder positieve stemming is dat huizen door de prijsstijgingen minder betaalbaar zijn geworden. Dit percentage is in een jaar tijd meer dan verdubbeld naar 40%.

Tegengesteld aan CBS-index

Het algemene consumentenvertrouwen op basis van de CBS-index piekt in januari naar de hoogst geregistreerde waarde sinds het begin van de crisis (+13). Het consumentenvertrouwen op de woningmarkt laat daarentegen al twee opeenvolgende maanden een daling zien. De Eigen Huis Marktindicator wordt samengesteld op basis van maandelijkse metingen onder de Nederlandse bevolking en bestaat uit een 3-maands voortschrijdend gemiddelde.

De Eigen Huis Marktindicator werd in april 2004 ingesteld om het consumentenvertrouwen specifiek voor de woningmarkt te meten. In april 2004 begon de marktindicator op een waarde 91 punten. In december 2012 was de stand met 51 punten het laagst. Het hoogtepunt werd tussen augustus en november 2016 gemeten met een waarde 121 punten.