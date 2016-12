(tekst: persbericht van Openingstijden.nl)

DEN HAAG, 20161225 — Nooit eerder waren er zó veel supermarkten geopend tijdens de Kerstdagen. Opvallend is het grote contrast tussen het landelijk gemiddelde en de grote steden in de Randstad, met Amsterdam als koploper. In alle grote steden van de Randstad kun je tijdens zowel Eerste als Tweede Kerstdag ‘gewoon’ je boodschappen doen bij één van de supermarkten in de buurt.

Veel supers in de Randstad open op eerste kerstdag, Amsterdam aan kop.

Dat er in de Randstad veel supermarkten geopend zijn tijdens de Kerstdagen is inmiddels redelijk ‘normaal’ maar de cijfers voor Eerste Kerstdag zijn opvallend. In Amsterdam is maar liefst 53% van de onderzochte supers geopend op Eerste Kerstdag, meer dan de helft! Een jaar eerder was ‘slechts’ 44% van de supermarkten geopend in de hoofdstad. Amsterdam wordt gevolgd door Rotterdam met 41%, Den Haag met 36% en Utrecht met 35%. Dit blijkt uit onderzoek van openingstijden.nl.

Op Tweede Kerstdag liggen de cijfers in de Randstad ook een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde maar dit geldt ook voor grotere steden buiten de Randstad. In de Randstad is het overgrote deel van de supermarkten gewoon open, wel iets later dan normaal. De meeste supermarkten openen rond het middaguur.

Groot contrast tussen landelijk gemiddelde en Randstad.

Landelijk is slechts 12% van de supermarkten open op Eerste Kerstdag, dat aantal is dus vooralsnog een stuk lager dan het gemiddelde van 41% in de grote steden van de Randstad. Op Tweede Kerstdag is landelijk 65% van de supermarkten geopend tegenover 82% in de Randstad.

In 2015 was landelijk gemiddeld 5% van de supermarkten open op Eerste Kerstdag en 39% op Tweede Kerstdag.