(tekst: persbericht)

Veel kwik uit schoorsteen REC

De Harlinger afvaloven blijkt niet alleen grote hoeveelheden aan dioxinen en zure stoffen uit te stoten, de oven spuwt ook veel kwik uit. Dit blijkt uit officiële documenten van de provincie.

De Duitse deskundige professor Karpf waarschuwde in 2008 al voor deze hoge kwik uitstoot. Enige jaren later wees de Amerikaanse deskundige doctor Henry S. Cole op het gevaar van te hoge concentraties aan kwik in de lucht rondom de REC.

Op jaarbasis ging er in 2014 in Harlingen maar liefst zeven kilo kwik de lucht in. De uitstoot tijdens de storingen en het op en afstoken is hierbij niet meegerekend. Dit bracht afvaloven deskundige drs. ing. Vollenbroek er toe om de REC te vergelijken met de oude met steenkolen gestookte electriciteits centrale van Nijmegen. Deze stootte in 2014 acht kilo aan kwik uit. Vollenbroek vertelde er bij dat deze installatie een schoorsteen heeft van 150 meter, terwijl die van de REC slechts 44 meter hoog is. De betreffende centrale van Nijmegen is inmiddels gesloten.

Het kwik komt als damp of gas uit de schoorsteen en blijft binnen de pluim. Het komt voor dat de pluim na het verlaten van de schoorsteen neerdaalt. In een dergelijke situatie valt te verwachten dat de concentratie aan kwik in de lucht op leefniveau schadelijk is voor de gezondheid. Wanneer deze situatie zich gelijktijdig met een storing van de rookgasreiniger voordoet, is de kans op gezondheidsschade nog weer groter. In 2015 deed zich dit tientallen malen voor.

De Amerikaanse overheid waarschuwt voor het inademen van rookgassen van afvalovens, o.a. omdat men zo kwik binnenkrijgt. Kwik is erg giftig en kan voor ernstige gezondheidsschade zorgen. Bij blootstelling aan de concentraties die uit een afvaloven komen, zal de eventuele schade zich na langere tijd openbaren. Door de twee meetstations die de luchtkwaliteit rondom de afvaloven meten, worden kwik en dioxine niet gemeten.