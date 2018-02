(tekst: VVD)

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden

8 februari 2018

Geacht college,

In het Friesch Dagblad van vandaag kunnen we lezen dat het nieuwe Stationsgebied en het nieuwe busstation gevaarlijke situaties opleveren. Arriva noemt het gebied niet veilig en stelt dat er van een goede doorstroming geen sprake is. Ook taxichauffeurs en de Fietsersbond zijn ontevreden. Ze staan niet alleen in hun kritiek want ook veel Leeuwarders klaagden de afgelopen periode steen en been bij de VVD ten aanzien van de doorstroming, het gemis aan een kiss and ride plek bij het station, onduidelijke en gevaarlijke situaties op de shared space etc. In het krantenartikel kunnen we een verklaring lezen voor deze situaties. Aldus de gemeente was het nooit de bedoeling om het verkeer beter door te laten stromen, uitgangspunt was een mooiere openbare ruimte.

Dit is anders dan het college in haar brief van 18 november 2014 aan de gemeenteraad beloofde. Daarin noemde ze als doel: “Doel is om februari 2015 een voorstel aan u te doen hoe dit gebied op te waarderen zodanig dat het vervoersknooppunt beter functioneert, bestaande knelpunten worden opgelost, we in staat zijn om meer kwaliteit aan de bezoekers van Leeuwarden te bieden, de ontwikkelingskansen te vergroten en een volwaardige entree voor stad en provincie in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 te bieden. Elders konden we lezen “Doorstroming van het autoverkeer handhaven op het niveau dat er zou zijn zonder aanpassingen van de openbare ruimte”.

De VVD stemde als enige partij in de Raad tegen de aanpak van het Stationsgebied. Niet omdat wij niet geloven in het investeren in goed functionerende verkeersknooppunten, in tegendeel, maar wel omdat wij vonden dat er in het plan niet goed was nagedacht over alle verkeersstromen. Wij wilden dat het college haar huiswerk overdeed en een voorbeeld nam aan Arnhem. Een schoolvoorbeeld van een nieuw station waarbij de verkeersstromen centraal stonden voor het ontwerp, zonder dat dit ten kostte ging van de stedenbouwkundige kwaliteit. Het college was hiertoe niet bereid.

Wij hebben naar aanleiding van het bovengenoemde artikel de volgende vragen:

Hoe verklaart het college dat de doelstellingen zoals zijn voorgelegd aan de gemeenteraad en op basis waarvan de Raad haar besluit heeft genomen teruggebracht zijn tot de doelstelling een mooiere openbare ruimte?

Waarom heeft het college de Raad niet op de hoogte gebracht van de aanpassing van deze doelstellingen?

De aanpak van het Stationsgebied heeft 20 miljoen gekost, waarvan 8,5 miljoen door de gemeente is betaald.

Momenteel moet het college elk dubbeltje omdraaien, vindt u bij nader inzien de bovengenoemde investering niet erg veel geld voor alleen een mooiere openbare ruimte ?

U heeft de kritiek van Arriva, taxichauffeurs, de Fietsersbond Fryslan en al eerder de inwoners van Leeuwarden kunnen lezen. Hoe beoordeelt u deze kritiek? Leidt deze kritiek tot aanpassingen? Zo ja hoe bent u voornemens om deze kosten te betalen?

U stelde dat de doorstroming voor autoverkeer wilde handhaven. Kunt u ons de onderzoeken naar deze doorstroming voorafgaand aan de ingreep toesturen? Wanneer bent u van plan om de doorstroming na de aanpassing te meten?

Namens de VVD Fractie,

Petra van der Sloot

