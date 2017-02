(Tekst: Vrij Baan!)

Nog niet zo lang geleden was er een dubbel viaduct over de N31 bij Deinum. De autoweg is in september 2016 afgebroken en opgeruimd. Er wordt nu gewerkt aan een compleet nieuwe situatie: waar eerst auto’s reden, varen straks sloepen. Bij de nieuwe fietstunnel van Pypsterbuorren zijn al 10 aanlegsteigers gebouwd. Bij de woonvelden in Deinum komen ook nog eens 16 aanlegplekken, ook voor grotere boten.

“Met de spooronderdoorgang van Deinum ontstaat in het voorjaar een prachtige recreatieve vaarweg van Boksum naar Marssum”, aldus projectleider Wilco Aukes.

Gebiedsontwikkeling

Het project herinrichting Deinum-Boksum is een samenwerkingsproject van de provincie Fryslan met de gemeente Menameradiel en wordt uitgevoerd door aannemer Reef Infra. Het is onderdeel van het grotere project Gebiedsontwikkeling Haak om Leeuwarden.