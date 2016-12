Vanaf vanmiddag weer (bijna) overal verkrijgbaar: het nieuwste nummer van het Stadsblad Liwwadders.

Met hierin de Leeuwarder modekoninginnen Ida en Wies Houkes, de wijnen van wijnkoperij Wielinga, een monoloog van Kees Jansma van restaurant de Grote Wielen, de stamtafel (in café De Dikke van Dale) met Arnold Balk (Lektuurhal), Hielke van der Wal (De Tijd Wonen) en Anne Martin de Graaf (ijssalon Min 12).

En een analyse van de Leeuwarder jaarrekening en begroting 2017. En ook: het Plantsoen van Grou in ere hersteld.

Ook deel drie in de serie over handelsman Gerrit Bosgraaf (bar Monsieur was een attractie van de eerste orde), de visverkopers Binne Kooistra en Angelique Stuivenwold.

En nog veel meer.