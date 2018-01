Over Culturele Hoofdstad.

Ik heb een activiteitenkalender van CH18 aan de muur hangen. Zo weet ik bijvoorbeeld op welk weekend ik dit jaar niet voor mijn rust naar Zwarte Haan hoef.

Dat neemt niet weg dat ik er van overtuigd ben dat er dit jaar meer toeristen dan ooit tevoren van onze dierbare provincie en haar prachtige hoofdstad zullen genieten. En het is mooi dat een deel van de culturele sector in Fryslân een gezond financieel jaar tegemoet mag ziet. Voor velen van hem i…s het vaak sappelen.

Maar ik huiver altijd bij massaal gejuich. Of het nou om een voetbalwedstrijd gaat of om een politieke rally of iets anders. Cultuur die kwetsbaar is en toegesneden op de geborgenheid van een kleine groep liefhebbers heeft mijn voorkeur boven opgeblazen massale activiteiten. Massaliteit staat meestal voor afstandelijkheid en heeft meer te maken met een publiek dat de individualiteit tijdelijk uitschakelt dan deze uitdaagt.

Ik hoop dan ook dat in 2018 het blijkbaar noodzakelijk grootschalige niet het kleinschalige, subtiele en intieme, dat voor Fryslân juist zo karakteristiek is, verdringt.

Bij Zwarte Haan op de dijk staan en de Waddenzee voor je zien liggen met Terschelling en Ameland aan de horizon, de roep van de vogels boven je hoofd en het groene grasland in je rug, dat ervaar je het meest intens in de rust en stilte van de verlatenheid die zo wezenlijk zijn voor die plek op de wereld.