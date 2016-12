Eric Hoekstra gaat weer regelmatig op stap voor Liwwadders.nl. Gisteravond was hij in café De Ossekop tijdens Happen met Albert van Keimpema.

SC Heerenveen-kenner Albert van Keimpema in De Ossekop

Als ik onder de douche sta, en aan mijn Liefde denk, wordt mijn tatoeage groter. Het was wel een pijnlijke plek voor een pompeblêd. Maar de Liefde kent geen grenzen. Haat trouwens ook niet.

Liefde komt in allerlei soorten en maten. Eén ervan is de liefde voor de groep, de club, de clubliefde. Nee, we hebben het nu niet over de liefde voor strippers, de nachtclubliefde, maar over de liefde voor voetbalclubs.

Alles overeenkomstig het Nieuwe Testament, 1 Korintiërs 13, “als ik de liefde niet had, enz.” Al arriveren voetbalsupporters met veel lawaai van verdovende vuvuzela’s, dreunende gongen en schelle cymbalen.

Je geeft je geld eraan uit. Je hangt je emoties eraan op. Je Leeft ervoor. Je bent er afhankelijk van. Zo hevig houdt de voetbalsupporter van zijn club, de gelovige van zijn God, de intellectueel van René van der Gijp en Johan Derksen.

Dit heb ik bij mezelve overdacht, onderweg naar Café de Ossekop. Daar organiseert men zowel cultuurhistorische als aktualiteitsgevoelige evenementen. Eén ervan is vanavond. Kritisch journalist Albert van Keimpema gaat namelijk de vuile was van SC Heerenveen buiten hangen, om preciezer te zijn, de vuile onderbroeken van Riemer van der Velde. Waar kan dat beter dan in Leeuwarden?

Dit wordt in DKV hoog opgenomen, want ik lees op de website van SC Heerenveen dat het “stadion vandaag eerder gesloten is”. Dat is geen toeval meer! Een boze horde zal op zoek gaan naar “Ljouwert”, dat gelukkig op de ANWB-borden (“Leeuwarden”) niet vermeld wordt.

Onderweg steek ik aan bij Boekhandel Van der Velde, om alvast even te bladeren in Van Keimpema zijn nieuwe boek: “Het Wespennest, het spel om de macht bij SC Heerenveen”. Helaas, onvindbaar! Ik durf er niet bij de kassa om te vragen, bevreesd dat de in geel en blauw gestoken uitsmijters mij mee zullen nemen naar het Cambuurplein 44 waar Dwight Lodeweges ooit rende voor zijn leven.

Waar ik trouwens in de geest graag kom, als fan van deze mooie Liwwadder club! Want ik behoor tot de zeldzame minderheid die zijn liefde verdeelt over zowel SC Cambuur als SC Heerenveen, en die bovendien wenst dat het ook Groningen en Zwolle goed gaat. Gedenk 1 Korintiërs 13!

Als ik Café De Ossekop binnenkom, ziet mijn arendsoog onmiddellijk dat Foppe de Haan niet aanwezig is. Hij is namelijk bezig de lijst van de PvdA aan te duwen. Op een onverkiesbare plaats. Plaats 11 bijvoorbeeld. Want de PvdA krijgt tegenwoordig in de kamer nog geen voetbalelftal op de been, nadat de Turkse huurlingen transfervrij de fractie hebben verlaten.

Ik neem plaats aan een tafel met een commercieel directeur, een registeraccountant, een journalist en een would-be wetenschapper van de Fryske Akademy. Wij krijgen te drinken van een lieve Sietske Inberg en later te eten van Klaas Kasma (zie zijn column “mooi dik”) en Marijke van Essen (zie Marijke).

En dan het hoofdgerecht: Albert van Keimpema. Een man die de weg van Leeuwarden naar Dokkum en terug wel weet te vinden. Maar ook een onverschrokken journalist, getuige zijn motto: “Een mooi verhaal moet om een leugentje niet overgaan.”

Ook hij bemint zowel SC Heerenveen als Cambuur. Hij ging vanuit Langweer naar SC Heerenveen op de fiets, en naar Cambuur met de auto (toen hij zijn rijbewijs had gehaald). Hij levert terechte kritiek op de trainers van Cambuur, die maar al te vaak branieschoppers waren. Zoals Rob Maas, met zijn testosteronkop.

Wel heel merkwaardig: het manuscript van het boek is gelekt. Zodat Van Keimpema al door de Amsterdamse advocaten (Van Schaik) van Godfather Riemer werd aangeklaagd, voordat het boek er was. Men eiste een publicatieverbod. Dit wordt uitvoerig uit de doeken gedaan door Eddie van der Noord (ex-LC) van uitgeverij Louise. Uitgesproken kinderachtig van Riemer.

Maar hoe is dat manuscript dan gelekt? Dat zou via een oude man bij een copyshop in Joure zijn gebeurd. Iemand uit het publiek roept: “De Russen zitten erachter.”

Die oude man bij de Copyshop is Van Keimpema zelf zeker! Dat manuscript is waarschijnlijk bewust gelekt om publiciteit te genereren. Maar dat doet aan het boek zelf niks af.

Riemer van der Velde zegt dat het manuscript via de uitgever bij de directie van SC Heerenveen terecht kwam. Van Keimpema noemt dat “een leugen”. Hij noemt Van der Velde een “leugenaar”, een “volksmenner”. Hij trekt een vergelijking met het boek van Astrid Holleeder, waarmee Riemer dus de Sjaak, ofwel Willem Holleeder, is. Hij vergelijkt hem met Trump.

Het boek behandelt de 4 bestuursrevoluties die in 10 jaar plaatsvonden, met als gevolg 90 ontslagen. Van Keimpema melodramatisch: “mensen werden kapotgemaakt”. Nou nou, er zijn ergere dingen in het leven, hoor!

Het onafhankelijke rapport over het bestuur van Lenze Koopmans wordt als een “flutrapport” betiteld, van slechts enkele kantjes op lettertype 16. Bovendien was Lenze K een vriend van de Godfather. Annie van der Velde was een “kreng”. Iemand anders schijnt te hebben gezegd: “Die Van der Veldes binne sigeuners, dy gaan over lieken.” Nou nou, kom er maar in, Tûmba (Sylvana, Ate, Brenda en Hannah Arendt).

Iemand vraagt of Van Keimpema wel hoor en wederhoor heeft toegepast. Nee, zegt Van Keimpema met onnavolgbare logica, want het is onderzoeksjournalistiek. Vervolgens gaat Van K. dapper opnoemen met wie hij allemaal NIET gesproken heeft. Niet met Robert Veenstra, niet met deze, niet met die. “Dat wie wol maklik dus”, zegt iemand droogjes.

Advocaat Van Schaik schijnt een prutser te zijn die een “dreigend” telefoontje verwart met een “bedreigend” telefoontje.

Eelke Lok schijnt regelmatig in het vakantiehuisje van Riemer in de Caraïben te verkeren. Zodat de lange arm van de Feanster Godfather tot in Omrop Fryslân reikt, die Van Keimpema meer dan eens heeft uitgenodigd om hem vervolgens op het laatste moment af te bestellen.

Nee, dan Van Keimpema, die betaalde alles zelf, tot en met de strippers in de nachtclub toe, die hij met Riemer (zonder Annie) in betere tijden bezocht!

Van Keimpema is volkomen objectief. Riemer heeft volgens hem “een snel gekwetst ego met narcistische persoonlijkheidstrekken.” Het beeld rijst op van een vakkundige voorzitter voor 2006, en een vakkundige intrigant daarna. “Riemer is een wegloper.” “Verleider.” “Misleider.” Kortom, Riemer is de duivel.

Is alles waar wat in dit boek staat? Van Keimpema antwoordt met een anekdote. Al zou maar de helft waar wezen, zei de uitgever, dan zou ik dit boek al willen uitgeven. En volgens Riemer van de Velde is de helft gelogen. Dus dat klopt wel, zegt Albert van K, niet zonder gevoel voor humor.

Verder hoor ik dat Riemer financieel is binnengelopen toen het oude voetbalstadion in Noord aan bouwbedrijf Van Wijnen werd verkocht. Inderdaad staat er nu luxe nieuwbouw naast de Van Hepkema’s bosjes.

Over de lijstduwer van de PvdA hoor ik: “Onder Foppe de Haan is nog nooit een jeugdspeler doorgebroken.” Verdomd, dat is waar!

Wat is waarheid? Ligt die in het midden, ergens tussen Albert Verlinde en The Godfather in?

En Albert van Keimpema? Die was in 1979 reporter van het Soldatenvakblad in Libanon voor het Nederlandse Unifil-bataljon (VN). Zo te zien heeft hij een nieuwe oorlog gevonden! Gedenk 1 Korintiërs 13!

Eric Hoekstra, oorlogscorrespondent te Leeuwarden

