Wethouder Henk Deinum (PvdA) hoeft van burgemeester Ferd Crone (PvdA) niet in zijn eigen gemeente te wonen. Voor wethouders in Nederland geldt de verplichting dat zij in hun eigen gemeente moeten wonen. Desgevraagd vindt burgemeester Crone de situatie rond zijn wethouder aanvaardbaar. Een inschrijving op een postadres in de Vredeman de Vriesstraat in Leeuwarden is volgens Crone voldoende.

De Leeuwarder wethouder woont feitelijk al jaren op het adres Slotsdyk 3 in Raerd, gemeente Súdwest-Fryslân. Crone laat weten dat wethouder Deinum op dit adres regelmatig bij zijn vriendin verblijft en hier (mantel)zorgtaken verricht.