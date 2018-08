(tekst: persbericht – hier staat het rapport )

Amsterdam 28 augustus 2018 – Uit recent onderzoek van Hoofdkraan.nl blijkt dat freelancers een stuk beter verdienen in 2018. Het gemiddelde uurtarief stijgt naar gemiddeld €46 per uur, een stijging van wel 7%. Met name freelancers in de financiële dienstverlening verdienen fors meer. Zij verdienen in 2018 gemiddeld €45 per uur, 10% meer dan vorig jaar. Regionaal zijn er opvallende verschillen. In Flevoland wordt het minst verdiend met een uurtarief van €40, terwijl in Groningen een freelancer gemiddeld €54 kost.

Schrijvers en vertalers nog altijd geen marktconform uurtarief

Freelancers vragen in 2018 gemiddeld €46 per uur, zo blijkt uit onderzoek van Hoofdkraan.nl op basis van ruim 19.000 uitgebrachte offertes. De grootste winnaars zijn de zelfstandigen uit de Financieel & Administratieve sector. Zij vragen 10% meer dan vorig jaar. Nagenoeg alle branches laten een stijging in het uurtarief zien. Ondanks deze stijging, moeten freelance schrijvers en vertalers het nog altijd doen met een schamele €39 per uur, ver onder het gemiddelde.

Groningse freelancer vraagt hoogste tarief van Nederland

Regionaal zijn er duidelijke verschillen gemeten. Vorig jaar waren freelancers in Drenthe nog de goedkoopste van Nederland, nu heeft Flevoland deze oneervolle positie overgenomen. Drenthe maakt daarentegen meteen een sprong in het uurtarief van maar liefst 13%. In de randstad ontlopen de tarieven elkaar maar weinig. De tarieven in Noord-Hollland, Zuid-Holland en Utrecht zijn respectievelijk €47, €44 en €45 per uur. De Groningers pakken net als vorig jaar de koppositie met een gemiddeld tarief van €54.

Niels Goossens, directeur van Hoofdkraan.nl is erg blij met de uitkomsten van het onderzoek. “Eindelijk profiteren ook freelancers mee van de aantrekkende economie. Sinds 4 jaar zien wij weer een behoorlijke stijging van het gemiddelde uurtarief.” Hij verwacht dat deze stijging in 2018 zal gaan doorzetten. “Ook freelancers lijken te profiteren van de krappe arbeidsmarkt, wat zorgt voor een betere concurrentiepositie. Zo kunnen zelfstandigen een markconform uurtarief vragen”. Daarnaast ziet hij ook een verandering in het gedrag van veel freelancers. “De freelancer professionaliseert; is zakelijker ingesteld, vraagt een hoger uurtarief en wil graag veilig online zaken doen. Er wordt bijvoorbeeld steeds vaker gebruikgemaakt van onze veilige Escrow-betaalservice.” Een mooie ontwikkeling volgens Goossens.

Opvallende verschillen binnen Nederland

Opmerkelijk is dat een blogschrijver in Noord-Brabant gemiddeld €44 per uur vraagt, terwijl zijn concurrenten in Gelderland hetzelfde werk willen doen voor €37. Voor een voordelige WordPress website moet je in Limburg zijn. Daar ligt het uurtarief van WordPress ontwikkelaars op €42, terwijl in Groningen het uurtarief van deze beroepsgroep bijvoorbeeld op €54 ligt. De duurste fotograaf in de randstad regio vindt je in de provincie Utrecht, daar wordt gemiddeld €55 per uur gevraagd. Friese fotografen hebben het echter een stuk moeilijker, zij vragen slechts €40 per uur.

Rotterdamse freelancer is goedkoopste van Nederland

Van de vier grote steden zijn freelancers uit Utrecht het duurst met een uurtarief van gemiddeld €48. Vorig jaar was dit nog €44. Den Haag heeft een mooie tweede plek bemachtigd, met een uurtarief van €47. In Amsterdam lijkt de tariefdaling van de afgelopen jaren een halt te zijn toegeroepen. Het tarief is namelijk voor het eerst weer gestegen naar €44 per uur. Rotterdam verliest daarentegen fors (10% t.o.v. vorig jaar) met een tarief van slechts €41 per uur.

De tariefstijging bewijst volgens Goossens maar weer dat flexibel werken nog steeds loont. “Opdrachtgevers hebben moeite om vast personeel te vinden, waardoor freelancers weer meer in trek zijn. Steeds meer opdrachtgevers durven inmiddels ook omvangrijkere opdrachten online uit te zetten. Dit biedt mooie kansen voor freelancers in Nederland.”