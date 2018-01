(Tekst: Persbericht)

US: Lân fan Taal is een nieuwe, unieke game over Leeuwarden die je op je smartphone kunt spelen. In deze game kom je in aanraking met bijzondere locaties in Leeuwarden, maar ook met de geschiedenis van de Leeuwarder binnenstad. De game ging donderdag 18 januari in première tijdens de Taaltoer van Lân fan taal en is vanaf vandaag gratis te downloaden in de App-store en Androïd-market.

Kun jij de controle over Leeuwarden pakken en daarmee het geheim ontrafelen?

Speel in één van de drie facties om de controle over Leeuwarden. Vind missies in Leeuwarden, leg ze klaar voor je factiegenoten of los ze op om scherven te verdienen waarmee jij een locatie kunt veroveren. Langzaam ontrafel je het geheim van de drie facties en wat ze met Lân fan Taal te maken hebben. Woon je buiten Leeuwarden, dan kun je in Vogelvlucht missies klaarleggen en oplossen. Hiermee verdien je scherven. Als je in Leeuwarden komt, kun je met deze scherven langs unieke locaties gaan en ze overnemen voor je factie.

US: Lân fan Taal is in het kader van Lân fan taal gemaakt in opdracht van de Afûk in samenwerking met Grendel Games en de Fryske Akademy. De game is ontwikkeld voor schoolkinderen en jongeren, maar natuurlijk ook voor iedereen die in 2018 naar Leeuwarden komt: Friezen en toeristen. De game is beschikbaar in drie talen: Fries, Nederlands en Engels.

Directe link voor de game op Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grendelgames.uslanfantaal