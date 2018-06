(tekst: persbericht)

Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’ naar Neushoorn

LEEUWARDEN – Het is niet elke dag dat je een mannenkoor in een poppodium ziet staan. En juist daarom komt het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’ vanavond naar de Grote Zaal van Neushoorn (zaterdag 09 juni, 19:30 uur).

Het zingen in koorverband is in Urk een oude traditie. Al in januari 1897 richt een groep vissers het eerste mannenkoor op: het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’. In 1939 komt Urk aan het vasteland te liggen, het isolement is toen echt verbroken. Het koor gaat concerten geven buiten Urk en ze breiden het repertoire uit met psalmen, christelijke liederen en klassieke koorwerken. Vandaag de dag is het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’ een van de bekendste koren in Nederland. Het koor is onderscheiden met de Koninklijke Erepenning en krijgt als eerste christelijke mannenkoor in 1968 een Gouden plaat. Ook scoren ze een enorme YouTube-hit. Met geestelijke liederen bezorgen ze het publiek zeker koude rillingen en kippenvel. Vanavond is het hemels genieten met het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’ in Neushoorn. Een bijzondere avond die het publiek niet snel vergeet!

Verder in Neushoorn:

Tijdens Meet-Up Café: Eat & Greet! gaat het gesprek over verschillende eetculturen en tradities (donderdag 07 juni, 19:45 uur, De Backstage). Daarnaast kan het publiek kennis maken met het ‘Meet en Eat’ concept en natuurlijk genieten van een heerlijk hapje!