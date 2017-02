(tekst: persbericht)

Univé Voetbaldagen bij FVC

LEEUWARDEN – Voetbalvereniging FVC is aan het begin van de meivakantie gastheer van de populaire Univé Voetbaldagen.

De Voetbaldagen, die reeds voor de negende keer worden georganiseerd, worden gehouden op 24, 25 en 26 april 2017. Een voetbaldriedaagse op ongeveer 40 verschillende locaties tegelijkertijd en dus nu ook op het sportcomplex van FVC in Leeuwarden. Het enthousiasme bij de deelnemers is ieder jaar enorm groot. Het gaat vooral om drie dagen plezier en een goede training, zodat de deelnemers betere voetballers worden.

De voetbaldagen zijn bestemd voor de categorieën JO7, JO9, JO11, JO13, MO11 en MO13 en ook jongens en meisjes die niet lid zijn van FVC zijn welkom op het sportcomplex. De voetbaldagen zijn voor spelers op elk niveau, dus iedereen kan meedoen. De deelnemers ontvangen naast de trainingen ook nog een nieuw ontworpen shirt, een short, voetbalkousen, trainingsbal, gezonde lunches en een rugzak met leuke extra’s.

Meer informatie en opgave via de website van FVC. (www.frieschevoetbalclub.nl)

Over FVC

De Friesche Voetbal Club is opgericht in 1919 en is gehuisvest op sportpark Wiarda in Leeuwarden. FVC is een familiare club met een professionele organisatie. De teams trainen twee keer per week en de selectie teams, die ondermeer divisie en hoofdklasse spelen, kunnen drie keer trainen. Door het POP-principe (Plezier, Opleiding en Ontwikkeling, Prestatie en in die volgorde) toe te passen weet de club goede resultaten te behalen. Een ander speerpunt is het streven om de eerste selectie te laten bestaan uit 80% eigen spelers. De eerste selectie speelt momenteel in de eerste klasse.