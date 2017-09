(tekst: Quote)

‘Uitgevers die Ton aan de Stegge en Geert-Jan van der Snoek benoemden moeten onder trein worden geduwd’

Mark Koster

De grootste uitgevers van Nederland zijn in Belgische handen. Wat is het geheim van het succes van het Mediahuis en de Persgroep en hun topmannen Leysen en Van Thillo? Quote ontrafelde de Vlaamse uitgeeftrucjes.

