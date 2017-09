Dizze simmer wiene wy mei fakânsje op de Faeroer Eilannen. Dêr foel it ús op dat der yn hast alle do [...]

Mear as de helte fan de jonge froulju yn Nederlân makke it ôfrûne jier in situaasje mei dat se tsjin [...]

De rol fan it Oekraynsk yn ’e Oekraïne wurdt fan hjoed ôf in stik wichtiger. Yn dat lân is juster in [...]